Pardubické fotbalisty proti Hradci nezachránila ani hra vabank

Jeho mužstvo mělo v derby nápadnou převahu na velké šance, při těch pardubických je v první půli třikrát podržel bravurními zákroky gólman Ottmar. Ale přesto se trenér královéhradeckých hráčů Karel Havlíček nemohl uvolnit až do finálního hvizdu. Ještě v 87. minutě Hradci zahrozil pardubický stoper Kopřiva vysunutý dopředu, jenže mířil jen vedle pravé tyče...

„Možná bylo dobře, že se do toho dostal právě on levou nohou,“ přemítal kouč Havlíček. „Klepali jsme se do konce, nervy to byly až do nastavených minut, které se mně zdály dlouhé. Druhý gól by nás býval uklidnil,“ prohlásil Havlíček.

Pardubický trenér Jiří Krejčí přijal prohru 0:1 chlapsky. Věděl, že tohle nebyl nejpovedenější zápas jeho týmu, který si jinak ve II. lize vede nadmíru úspěšně. Po víkendu mu náleží čtvrté místo v tabulce, zatímco Hradec povyskočil na sedmé.

„Chleba se lámal v prvním poločase, kde jsme neproměnili své šance,“ uvedl Krejčí a pokračoval: „Ve druhé půli už jsme tak nebezpečné příležitosti neměli. Snažili jsme se pak hrát na riziko, ale Hradec nás trápil z protiútoků a vítězství mohl potvrdit. Je proto zasloužené.“

Hubené skóre průběhu duelu skutečně moc neodpovídá.

Hradec: Pázler tyč a později i břevno, mizerná střela Fundy z dobré pozice, dvě Zorvanem prováhané možnosti, kolaps v koncovce v podání Vlkanovy, který přepadl přes domácího brankáře Knoblocha.

Pardubice: střela Sokola nad z velkého vápna, dvě pohotová zakončení Černého a hlavička Fouska, s nimiž si poradil famózní Ottmar. A poté zmíněná rána Kopřivy vedle.

Trefil se jen hradecký záložník Petr Schwarz. Ve 28. minutě si zaběhl za obranu Pardubic a balon, který se k němu dostal po nepovedené střele Fundy, zkušeně uklidil do sítě mezi Knoblochovýma nohama.

„Ještě jsem se díval, jestli jsem nestál v ofsajdu, ale rozhodčí běžel na půlku. Gólu si moc cením, rozhodl o vítězství,“ radoval se Schwarz.