Pardubický manažer: Odchody hráčů značí také to, že věci děláme správně

„I přes poslední prohru v Sokolově (0:1) se nám to zamlouvá. Ale úplný konec ještě není,“ poukazuje v rozhovoru pro Český rozhlas sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel na fakt, že jeho tým čekají ještě tři duely. V sobotu v 10.15 doma s Táborskem, 11. listopadu venkovní derby s Hradcem Králové a na závěr podzimu 24. listopadu opět doma s aktuálně vedoucí Jihlavou.

„Ve hře je stále devět bodů a jsou to zápasy, ve kterých budeme muset naplno prokázat svou kvalitu. Až potom se ukáže, jaký ten podzim byl doopravdy. Jestli velmi podařený, nebo lehce nadprůměrný,“ připomíná Zavřel.

Pardubice jsou čtyři body od druhé pozice a v případě výraznějšího zisku z výše zmíněných klání by z toho mohlo být na konci sezony ještě o dost lepší postavení. To by však mohlo pro Zavřela znamenat podobné patálie jako v loňském roce.

„Už jsem samozřejmě přemýšlel nad tím, že to může s sebou nést odchody. Nějaké náznaky máme dokonce už teď a asi se jim nevyhneme,“ nezastírá Zavřel. Na druhou stranu jej to však může alespoň trochu těšit.

„Několikrát už jsem říkal, že takový je prostě úděl druhé ligy. A zájem o naše hráče dokládá to, že něco asi děláme správně,“ vyvažuje. Takový pocit ovšem může zahřát jen na chvíli. V první řadě se musí kádr obratně doplnit tak, aby hrál důstojnou roli i v další části sezony.

„Už tušíme, jaké pozice bude potřeba doplnit, takže na tom děláme. Nějaké věci už jsou v řešení,“ nastiňuje Zavřel.

Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Dává i trochu nahlédnout do kuchařky, podle které se případné zimní posílení chystá vařit.

„Snažíme se jít hlavně cestou mladších hráčů, kteří reprezentují ve ‚dvacítce‘. Na tu se soustředíme nejvíc,“ tvrdí Zavřel. Uvědomuje si však, že jen s mladíky to hrát nejde.

„Samozřejmě bychom se nebránili také příchodu alespoň jednoho zkušeného hráče, který už má něco za sebou. Podobně jako Pavel Černý, ale uvidíme. Tam už je to trochu složitější,“ vysvětluje.

Vedle přestupové politiky je aktuálně ve hře také ta komunální. Na první pohled nemá s fotbalem tolik společného, ale opak je pravdou. Skladba nové koalice by totiž klidně mohla ovlivnit další, pro pardubický klub veledůležitou věc. Rekonstrukci letního stadionu.

„Volby jsme sledovali a i tohle nás napadlo. Ale všichni ve vedení věříme, že celá věc je v takové fázi, kdy už se nebude nic moc měnit. Primátor zůstává, paní náměstkyně taky... Projekt je nějak připravený a měnit by se prostě neměl,“ věří manažer.

Zavřel: Kdyby nastaly změny, bylo by to nelogické

V jaké je vlastně fázi? „Podle posledních informací se dolaďuje stavební povolení. Pak by měl přijít na řadu výběr stavební firmy a v létě, nebo nejpozději na podzim příštího roku by mohla rekonstrukce začít,“ říká Zavřel.

V Pardubicích se o tomto velikém kroku mluví už hodně dlouho. Teď je, zdá se, všechno na správné cestě. Fotbalový klub ale stejně ještě úplně klidné spaní nemá.

„Politika je politika. Úplně stoprocentní jistotu, že pro nás vše dobře dopadne, nemáme, ale nezbývá nám než doufat v to, že jak jsou věci aktuálně narýsované, tak zůstanou,“ opakuje Zavřel.

Kdyby však nějaký velký zvrat nastal, bylo by to podle něj naprosto nelogické.

„Věnovalo se tomu už mraky času, třikrát se tady byl podívat i šéf komise pro stadiony ze svazu... Všechno je nastavené dokonale, tak abychom na něm mohli hrát ligu, pořádat zápasy reprezentace, pohárová utkání... Kdyby se do toho sáhlo, byl by to nesmysl.“