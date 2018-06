Pardubický kouč Krejčí: Nikdy jsem nezažil tak rychlou sezonu

Od fotbalu každoročně hned po sezoně vypíná a odjíždí s manželkou na tradiční dovolenou do Chorvatska. „Stabilně jezdíme na ostrov Murter,“ připomíná pardubický trenér Jiří Krejčí. Byli zde opravdu už mockrát, ale že by to patřilo k tradičním před či posezonním rituálům? To ne. „Prostě se nám tam moc líbí, takže není důvod ke změně,“ usmívá se Krejčí s tím, že takové volno je po sezoně nesmírně důležité.

„Musí to být. Jsem po tom všem úplně ‚vycucaný‘. Někde vzadu v hlavě ten fotbal bude, možná bude potřeba komunikovat s někým z vedení, ale musím se snažit si odpočinout. Ono se to pak člověku v sezoně vrátí,“ míní.

Jiří Krejčí Bývalý ofenzivní záložník se narodil 10. ledna 1965 v Poličce. S fotbalem začal ve Skutči a coby dorostenec se potom přesunul do Hradce Králové. Fotbal hrál i během vojenské služby, a to za Okulu Nýrsko a RH Domažlice. Jeho pozdější kroky vedly do Pardubic, kde hrál za místní Teslu, TJ Synthesii a Slovan, ale vyzkoušel si také půlroční štaci v německém Neusässu. Na přelomu tisíciletí jeho kariéru přibrzdilo zranění zad a dohrával ve Ždírci nad Doubravou. Od roku 2001 se Krejčí věnuje trénování. S ním začal u pardubických dorostenců do 17 a 19 let, které v sezoně 2009/2010 dovedl do nejvyšší soutěže. V květnu 2013 potom vystřídal Martina Svědíka v roli hlavního trenéra A-týmu, kterou kromě půlročního asistování Martinu Haškovi z pražské Sparty zastává dodnes.

Minimálně v té skončené vrátilo - třiapadesátiletý kouč dovedl pardubické fotbalisty až na třetí místo ve druhé lize. Dosáhli tak nejlepšího klubového umístění po 45 letech.

Po posledním zápase s pražskou Olympií jste říkal, že klubu teprve dojde, co se stalo. Bavíme se týden po sezoně. Došlo?

Samozřejmě. Došlo, i skrz nějaké gratulace, esemesky a tak dále. Je to fantastický úspěch všech, kteří mají rádi pardubický klub.

Co takové třetí místo může pro Pardubice znamenat s ohledem na budoucnost?

Určitě to, že když dobře poskládáme mužstvo a dál budeme pracovat, tak můžeme hrát o čelní místa a s novým stadionem v zádech případně hrát i první ligu.

Zatím jste však ve druhé a nahoru by to nejspíš nešlo. Jak těžké bylo motivovat hráče k boji o třetí místo, které, dá se říct, nic neřešilo?

Přirozeně by to byla komplikace, ale jedna věc je administrativa a druhá sportovní stránka. Chtěli jsme prostě po hráčích, aby bojovali o nejvyšší místa.

Vy osobně jste se pak umístil na druhé příčce v anketě Trenér sezony. Co to pro vás znamená?

Vážím si toho, hlavně z důvodu, že pořadí určovali kapitáni mužstev a trenéři. Jestliže mě hodnotili takhle vysoko, tak to pro mě hodně znamená.

Pojďme na začátek jara. Kapitán Jeřábek říkal, že měl o tým docela starost, protože jej opustila řada hráčů základní sestavy. Jak to hodnotíte vy?

Začalo to už v létě. Rozpadl se nám realizační tým, odešel Péťa Kudrna a další, takže jsme měli hodně nahnáno. Ale kádr jsme skvěle doplnili fotbalisty, kteří tu v minulosti hráli. To byl základní stavební kámen. Pak do ligy odešli Křapka, Piroch, Ladra a Surzyn, což byl další zásah, ale vzali za to jiní kluci.

A vzadu nakonec hráli šestkrát s nulou. To není špatná vizitka.

To není, ale na můj vkus jsme i tak v některých zápasech - třeba s Varnsdorfem, Příbramí nebo s Budějovicemi - dostávali dost gólů. Pořád si myslím, že nemáme tým na to, abychom hráli stylem „pojďme dát o jeden gól víc než soupeř“. Na druhou stranu útok byl dobrý...

Druhá polovina sezony byla kvůli odkladům na jejím začátku dost náročná. Jak těžké bylo skloubit rychlý sled zápasů s tréninky?

Nikdy jsem nezažil tak rychlou sezonu, to byl hrozný rachot. Pro hráče je to dobré, ti nevyjdou ze zápasového rytmu, ale my trenéři jsme se museli snažit kluky dobře připravit třeba i po psychické stránce. Trénovali jsme hlavně taktiku a dobře regenerovali. Můj názor je ten, že trénovat fyzičku není u hotových fotbalistů už tolik potřeba. To hráč musí mít v sobě.

Který zápas byl na jaře podle vás nejlepší?

Z hlediska konečného výsledku určitě poslední domácí zápas s Olympií (výhra 2:0), ale fanouškům se určitě muselo líbit také utkání proti Budějovicím, Táborsku nebo ve Znojmě, kde jsme to i přes dvě zranění měli pod kontrolou.

Čím si těch sedm gólů v zápase s Budějovicemi (výhra 4:3) vysvětlujete? Po dva roky proti nim nepadl žádný...

Uvolněnou hlavou. Nebyli jsme tak svázaní. Už se blížil konec, úspěch na dosah. To tomu pomohlo.

Prožíval jste během sezony nějaký krizový moment?

Žádnou větší krizi si nepamatuji, ale byl jsem špatný ze zápasu s Varnsdorfem (prohra 2:4). Ptal jsem se i kluků v kabině, co se děje. Jestli nechtějí hrát, nebo co... Nevím, proč se nám to tak nepovedlo.

Na druhou stranu ve Varnsdorfu jste nevyhráli pět let...

To je pravda, prostředí je tam nepříjemné. Nejhorší je asi ten atletický ovál - podobné stadiony bych vůbec nestavěl. Ale náš mizerný výkon se tím rozhodně nedá omluvit.

Proč vám ovál tak vadí?

Vůbec nedochází ke kontaktu hráčů s fanoušky. Jako trenér se s hráči sotva slyšíte... A diváci? Ty kolikrát na protilehlé tribuně ani nevidíte.

Laťka je vysoko. Jak těžké bude třetí místo obhájit?

Co jsme dokázali, je v tuto chvíli absolutní strop. Nemyslím si, že by bylo korektní, abychom teď říkali: Hele, zase skončíme minimálně třetí. To se nemusí povést...

V první řadě to bude záviset na pohybech v kádru. Už se ví, kdo se tady v příští sezoně neobjeví?

Předpokládám, že někteří hráči se vrátí do svých klubů. Tomáš Čelůstka, Pavel Sokol, Radek Látal a Dan Novák. Projevili jsme však zájem o to, aby v Pardubicích pokračovali, takže věřím, že pokud se na testech neprosadí, zase se s nimi uvidíme. Co se týče kmenových hráčů, víme, že o některé z nich mají zájem prvoligové kluby, ale jak někde říkal útočník Pavel Černý: Doufám, že když ne 100, tak alespoň 90 procent kádru udržíme.

Určitě bude potřeba jej doplnit. Je reálné, že by se vrátil někdo jako Ladra s Křapkou?

Tihle dva ne, na to mají příliš dobrou výkonnost. Ale souhlasím s vámi, že doplnění je nutné. Máme zájem o hráče, kteří odsud odešli a jinde se neprosadili. Zatím nemůžu být konkrétní.

Neuvažovali jste o Lukáši Rešetárovi? Ten se netají tím, že po desátém futsalovém titulu s Chrudimí hledá novou výzvu.

Vidíte, to je pro mě novinka. Ale poslední informace, které mám, jsou takové, že by se chtěl vrátit do Plzně. A v tu chvíli to je pro nás konečná.

A Kim? Ten se tu kdysi docela předvedl. Jak to vypadá u něj?

Vracel se domů kvůli vojně, ale mám pocit, že na ni ani nešel. Studuje nějakou školu, snad právě kvůli tomu, aby se vojně vyhnul. Jsme v kontaktu, ovšem fotbal už nehraje. Což je škoda.

Kašiar měl po příchodu z Německa problémy s adaptací. Zlepšilo se to?

Snažíme se mu vycházet vstříc, dávat mu volno, aby mohl jezdit za rodinou, nebo ona za ním. To je největší lék. Hráčům říkám, aby ho brali mezi sebe, potřebuje se začlenit do kolektivu. Ještě bychom mu mohli najít holku... (směje se)

Pojďme k fanouškům - na vašich zápasech jich nebývá moc, ale atmosféra je zejména díky těm skalním poměrně slušná. K mužstvu mají hodně blízko, že?

Určitě. Naši fanoušci jsou skvělí. Po posledním zápase jsem jim šel osobně poděkovat a rád bych to touto formou teď udělal znovu. Nejvíc se mi líbilo, jak fandili třeba v Příbrami, to byla paráda. Jen škoda, že jich nechodí víc.

Společně s hráči oslavovali třetí místo. Je i tohle věc, která přispívá dobré atmosféře v klubu?

Jednoznačně. Tady v Pardubicích nemůžeme hráčům nabízet nadstandardní podmínky jako jiné kluby, musíme tedy vycházet hlavně z rodinného založení.

V tom případě je pro vás pak asi hodně těžké shánět posily...

No to tedy je. Chceme hlavně charakterově dobré kluky, kteří zapadnou do kabiny.

Jak při výběru poznáte, který hráč je ten pravý?

Máme třeba trenéra gólmanů Martina Schejbala u reprezentační dvacítky, ale i další lidi, kteří nás zase odkážou jinam, je to propletené. Máme signály, podle kterých poznáme, jak se hráč v situacích chová. Ne vždycky se trefíte... Kádr však musíte mít dobře poskládaný od dorostenců až po lídry. Hlavně na odchovancích se to tady snažíme stavět. Podívejte se třeba na Spartu, ta si nakoupila hrozně moc cizinců a nejde jí to. Takhle to nejde dělat.

Co se musí stát, abyste mohli hráčům nabízet lepší podmínky?

V první řadě tomu určitě pomůže stadion. Zlepší se servis pro hráče i fanoušky, bude to dostupnější, bude chodit větší návštěva... No a pak samozřejmě taky třeba vstup nějakého generálního partnera.

Nebude se těžko odcházet z Vinice? Přece jen sem fotbal v posledních letech patří...

S tím úplně nesouhlasím. Já jsem hrál ještě na Gottwalďáku, pro mě osobně fotbal patří spíš tam. Zažili jsme zde třeba pětadvacetitisícovou návštěvu na derby s Hradcem, ale i další super věci...

Co příprava na další ročník?

Bude to šrumec. Začínáme 20. června a za další měsíc pak začínají mistráky. Nebude moc prostoru na nějaké velké trénování, spíš půjde o to, aby se sehráli noví hráči, kteří budou na zkoušce. Musíme to zvládnout v co nejkratší době.

Máte v ní ambice poměřit se s některými kluby ze zahraničí?

Lákalo by mě utkat se s německými týmy. Asi ne z bundesligy, ale druhá třetí liga by taky nebyla špatná. Hlavně pro hráče by to byla prospěšná konfrontace.

V příští sezoně vás čeká o jedno derby navíc. Z ČFL postoupila Chrudim, sledoval jste její počínání?

Jo, byl jsem se tam nedávno podívat. Na ty souboje těším, pro lidi to bude další zajímavý zápas.

S tím se pojí další určitá pikantnost. V příští sezoně bude druhou ligu hrát Jihlava, kterou trénuje váš bývalý pardubický kolega Martin Svědík. Už jste o tom spolu mluvili?

Ještě jsem neměl odvahu mu volat. Vím, že ho ten sestup moc bolí, takže to chvíli nechám. Možná mu napíšu esemesku z dovolené, ale to bude prozatím všechno.

Vy osobně jste sestup Jihlavy nečekal?

Ne. Kdybych sázel, tak to tam klidně pošlu za deset tisíc, že to udrží.