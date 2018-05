Fotbalisté Pardubic jedou do Příbrami s cílem uhlídat třetí místo

Nejenže by to bylo výrazné vylepšení top výsledku Východočechů v novodobé historii klubu (6. místo ve FNL ze sezony 2015-16), ale zároveň...

„...nám trenér Krejčí říkal, že můžeme dosáhnout nejlepšího umístění pardubického fotbalu za posledních 45 let,“ uvedl pro klubový web FK Pardubice krajní obránce Tomáš Čelůstka. „Máme v tom správnou motivaci a jdeme si za svým cílem. Nervózní z toho nejsme, víme, co chceme,“ pokračoval.

Příbram na podzim v Pardubicích Pod Vinicí zvítězila 2:1, když o svém triumfu rozhodla v nastaveném čase. A vzhledem k tomu, že nyní nastoupí doma, měla by být o to tužším sokem. Hostům by nicméně mohlo hrát do karet, že Příbramští ve středu v Opavě remízou 1:1 stvrdili návrat do první ligy, takže pro kouče Csaplára patrně nebude úplně jednoduché mužstvo udržet ve střehu. Čelůstka a spol. navíc naposledy proti Českým Budějovicím ukázali dobrou formu; nastříleli čtyři góly a nakonec vyhráli 4:3.

„Víme, že je Příbram kvalitní soupeř a respektujeme její sílu. Ale chceme vyhrát a cenné třetí místo uhájit,“ prohlásil 26letý zadák Čelůstka. Ten je kmenovým hráčem první Opavy, takže v neděli bude bojovat i za ni. Slezané mají na čele na druhou Příbram náskok dvou bodů.