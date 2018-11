Fousek po duelu s Jihlavou: Nula vzadu dobrá, útok mohl být lepší

Pardubice remizovaly na domácí půdě s Jihlavou 0:0. Duel však možná i kvůli počasí patřil spíše k těm podprůměrným.

„Je pravda, že podmínky moc fotbalové nebyly. Tráva byla hodně měkká a dost to klouzalo,“ zrekapituloval po utkání podnební situaci na hřišti východočeský záložník Adam Fousek.

A jak hodnotil samotný souboj s celkem z Vysočiny, který přezimuje na postupových příčkách?

„Chtěli jsme se s fanoušky rozloučit vítězně. Bylo to velmi bojovné, škoda, že to nevyšlo tak, jak jsme si představovali. Na druhou stranu si myslím, že nula vzadu je dobrá,“ uvažoval pozitivně naladěný Fousek. Na první pohled to tak může vypadat, remíza s favoritem je bezesporu cenná, jenže ani jeden tým zdaleka nehrál na vrcholu svých možností... „Pocity jsou smíšené. Bod je dobrý, protože jsme v závěru dohrávali v deseti (v 80. minutě viděl červenou kartu domácí obránce Filip Kopřiva), ale podle mě jsme mohli lépe dotáhnout nějaké naše akce vepředu. Byli jsme moc zbrklí, nebo co,“ litoval přece jen trochu Fousek.

Právě od zmíněného pardubického vyloučení byli blíže k výhře hosté. Závěrečnou desetiminutovku bez výjimky strávili na útočné polovině a snažili se co nejvíc zatopit oslabené domácí obraně. Ta však nápor přestála bez větších potíží, byť minimálně opticky měla namále. „Nevybavuji si žádnou velikou šanci Jihlavy. Všechno jsme odvrátili, dobře jsme zablokovali asi tři střely, posouvali jsme obranný blok... Neřekl bych, že měli nějakou vyloženou příležitost,“ vracel se k závěru utkání Fousek.

Také potvrdil, že jeho spoluhráčům už trochu tekly nervy.

„Malinko jo, to k zápasům patří. Červená karta v nás samozřejmě emoce probudila, jít na konci do deseti je hodně nepříjemné. To si pak chcete vymodlit nějaký faul, aby se hra rozkouskovala a trochu jsme si odpočinuli,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý středopolař.

Fousek: Uvidíme, jestli bylo cukroví hodně, nebo málo

Pardubice tedy zimní přestávku stráví na pátém místě tabulky. V šestnácti kláních dokázaly vybojovat šestadvacet bodů díky sedmi výhrám a pěti remízám. Čtyřikrát potom odešly jako poražený tým.

Východočeši odehráli hodně povedených utkání. Škraloupem však může zůstat nevydařené derby v Hradci Králové (1:4).

„Štve nás to hodně. Bylo to derby, chtěli jsme ho zvládnout, ale zase bych byl nerad, aby jeden nepovedený zápas zastínil celý podzim. Měli jsme ho dobrý. Dávali jsme hodně gólů a fanoušci se museli bavit, hráli jsme to i pro ně. Na druhou stranu jsme dost gólů dostali, pořád jsme však vesměs vyhrávali,“ zůstal spokojený Fousek.

Jak hodlá pauzu a vánoční svátky strávit? „Teď máme týden volno, na svátky se rozejdeme každý po svém a pak nás čekají testy. Uvidí se, jestli bylo hodně cukroví, nebo málo,“ smál se a dodal: „Taky bych chtěl konečně dodělat školu. V létě jsem utekl od státnic, tak doufám, že to dopadne teď v zimě.“