Pardubický Zukal po Jablonci: Ve druhém poločase jsme přestali hrát

„Minimálně se to odrazilo v držení míče. Jablonec byl přesný v kombinaci, mačkal nás ve vápně a my jsme nepředvedli vůbec nic,“ nevymlouval se obránce Pardubic Lukáš Zukal.

To se ovšem rozhodně nedalo tvrdit o první části hry. Ne že by Pardubice nějak výrazně dominovaly, ale svého soka hodně slušně potrápily. A po Petráňově trefě hlavou v osmé minutě byly dokonce ve vedení.

„Podařilo se nám hrát přesně to, co jsme si řekli. Dobře jsme vybojovávali míče, měli jsme šance... Chtěli jsme takhle hrát i druhou půli, ale to se nám vůbec nepodařilo. Byli jsme pořád pod tlakem, nedokázali jsme si pořádně přihrát a Jablonec dokázal otočit,“ opakoval Zukal.

Možná by druhá půle nebyla tak jednoznačná, kdyby před ní Pardubice vedly 2:0. To by ovšem nesměl Petráň v samém závěru zahodit „loženku“. „Všechny nás mrzí, že to nedal, ale je to fotbal. Na druhé straně šel zase sám na bránu Chramosta (v 64. minutě za stavu 1:1), a taky neproměnil. Musí se to brát tak, jak to je,“ přijal Zukal.

Jednadvacetiletý stoper z brněnské Zbrojovky, jenž v létě zaujal pardubické vedení na testech, začínal už potřetí v řadě v základní sestavě Východočechů a jeho vytížení se začíná stupňovat. Musel si však na svou šanci trpělivě počkat.

„Hlavně jsem se snažil brát to pozitivně. V Brně jsem šanci nedostal, ale tady jo. Vytrval jsem a snažím se nabídku co nejvíce využít,“ tvrdil Zukal.

Celkem se v jeho případě jednalo teprve o pátý start ve východočeském dresu a mač s ligistou z Jablonce ihned označil za jeden z nejtěžších ve své kariéře.

„Prvoligový soupeř... Bylo to skvělé, určitě nejlepší duel, co jsem tady odehrál. Možná, pokud nebudu počítat nějaká reprezentační utkání, tak to byl nejtěžší zápas vůbec,“ uvažoval Zukal.

Potěšilo jej, že jeho tým dokázal Severočechy pořádně prohnat alespoň ve zmíněných prvních pětačtyřiceti minutách. Bylo znát, že trenér Rada musel o přestávce v kabině udělat pořádný vítr.

„Oproti tomu, jak hráli v prvním a druhém poločase, se asi něco stalo, ale já bych ani neřekl, že výrazně něco měnili. Sice na trávu poslali nové tváře, ale bylo to spíš tím, že my jsme úplně přestali hrát,“ označil hlavní důvod nepovedené půle.

Jablonec zápas otočil během dvanácti minut. V pětapadesáté vyrovnal Vojtěch Kubista a v šedesáté sedmé se prosadil střídající Holeš.

„Obě branky padly po levé straně. U prvního se snažil soupeře křižovat Martin Šejvl a Tomáš Čelůstka se za něj nedokázal dostat. Jablonec zkušeně poslal míč na prostředek a Kubista to trefil do ‚vinglu’. Navíc snad kolenem, což se jen tak nevidí,“ usmíval se uznale Zukal.

U druhého gólu byl on sám. „Snažil jsem se odvrátit centr, ale odrazilo se to zpátky k soupeři a ten to trefil z první. Škoda, ale nebyly to góly, že by nás nějak vykombinovali,“ přemítal.

I kvůli tomu prohru nebere jako žádnou tragedii. „Prohráli jsme, ale ostuda to určitě není. Musíme to přijmout,“ nabádal Zukal.

Jeho tým čeká teď už jen liga.

„V pátek máme Znojmo. Pohár musíme hodit za hlavu a začít se zase soustřeďovat na něj. Zbývá tuším pět utkání, což je patnáct bodů. Budeme se chtít před přestávkou udržet na vrchu tabulky a dále pak bojovat o baráž,“ vyhlásil.