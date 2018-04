Druhá pardubická výhra venku v řadě. Na Žižkově rozhodl Černý

„Soustředili jsme se na to, abychom zachytili začátek. V minulých zápasech totiž Žižkov své šance zkraje zápasu proměňoval,“ podotkl po zápase jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný. „Domácí sice měli optický tlak, ale ze standardky jsme udeřili my a to je pro nás dobrý počin,“ dodal Novotný spokojeně.

O jediný gól střetnutí se na Žižkově postaral ve 23. minutě po rohovém kopu přesnou hlavičkou na zadní tyč Pavel Černý; později přišly i další pardubické tutovky, ale hubené skóre se již nezměnilo.

„Po přestávce jsme chtěli ještě víc chodit do brejků,“ nastínil Novotný. „Měli jsme dvě čisté gólovky, které jsme sice nevyužili, ale výsledek jsme udrželi až do konce i díky tomu, že jsme sami soupeře do žádné podobné příležitosti nepustili,“ řekl trenér Východočechů.