Drtivý nástup. Fotbalisté Pardubic doma s Vítkovicemi zabrali

„Podali jsme opravdu solidní výkon ve všech řadách. Jsem spokojený,“ prohlásil trenér pardubického FK Jiří Krejčí. „Dobře jsme chytili úvod. Vedli jsme brzy 2:0, pak jsme dali na 3:0. To nás uklidnilo,“ líčil.

Za parádní start Východočeši vděčí trojlístku Jan Řezníček, Michal Petráň a Jan Jeřábek. První z nich je poslal dopředu už ve druhé minutě krátce po rohu, když gólmana hostí Chmiela prostřelil technickou ranou na zadní tyč.

O deset minut později si pak probuzený kanonýr Petráň našel prostor ve vápně po příhře Černého a po neuznané trefě stopera Kopřivy hlavou (rozhodčí Rejžek pískl útočný faul Petráňovi, který však Chmiela vůbec neatakoval) uklidil odražený balon do sítě i kapitán Jeřábek. Hosté v tu chvíli byli zralí na počítání.

„Po takovém začátku už se hraje špatně,“ povzdechl si kouč Vítkovic Ludevít Grmela. „Ale musíme vzít v úvahu i to, kde jsou v tabulce Pardubice, a kde my. Měli jsme spoustu nevynucených ztrát, čímž jsme to soupeři usnadňovali,“ litoval Grmela.

Přesto jeho celek nečekaně vykřesal jiskřičku naděje - to když po Jeřábkově „zářezu“ obrana domácích pozapomněla na vítkovického Žondru a brankář Knobloch se za jeho nepříliš prudkou střelou stačil jen ohlédnout.

„Byli jsme z toho pak trochu nervózní, ale jakmile jsme po přestávce odskočili na 4:1, už jsem věřil, že to dotáhneme do vítězného konce,“ poznamenal trenér Krejčí.

Druhý gól Petráně padl z pozice, jež byla na hraně ofsajdu, ale tentokrát platil. Vítkovice už po něm nekousaly prakticky vůbec; tempo postupně opadlo a Pardubičtí v pohodě drželi výsledek. Trochu vzruchu na hřiště vnesl jen střídající Kovář.

„Domácí byli jasně silnější na míči, lépe kombinovali. Víceméně si s námi pohráli,“ uznal kouč hostí Grmela smířeně.