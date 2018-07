Že nemá Opava svůj stadion? Požene ji euforie, říká její bývalý gólman

„Teď pracuju ve Zlíně, je to moje rodné město, můj mateřský klub. V každém jiném zápase ale budu fandit Opavě,“ přiznal, že mu slezský klub přirostl k srdci.

„Na první pohled je to fotbalové město. Krásný stadion, spousta lidí, kteří žijí fotbalem,“ líčí Novák, jenž musel v roce 2005 skousnout sestup z první ligy. „Vybral si mě v zimě trenér Palička, který mě znal ze Zlína. Po podzimu byla Opava beznadějně poslední, projevovaly se finanční problémy. Nerad na to vzpomínám.“

Další vzpomínky jsou už příjemnější. Za rok se Novák do Opavy vrátil, když klub vstával z popela po ročním intermezzu v krajském přeboru.

„Začínali jsme od nuly. Koupila se druhá liga od Kroměříže. Panovala obrovská euforie. Fanoušci byli vděční. Pan Hadamczik dal dohromady perfektní mužstvo, vytvořila se perfektní parta a málem jsme hned postoupili,“ vybavuje si Novák. Na comeback mezi tuzemskou elitu si však musela Opava počkat třináct let. „Postup pro ně znamená hodně.“

Otakar Novák

V týmu jsou pořád hráči, s kterými nastupoval v Opavě. Sekretářem je jeho bývalý spoluhráč Lumír Sedláček. Občas si napíše se Zdeňkem Partyšem.

„Našel jsem si v Opavě spoustu známých nejen ve fotbalovém prostředí,“ podotkl Novák, který patřil mezi oblíbence tamních fanoušků. „Když dá hráč do výkonu srdce, odmění ho za to. Ale běda, když je to naopak.“

I proto ho mrzí, že se nebude v sobotu hrát v Opavě. Kvůli výstavbě vyhřívaného trávníku se nováček domluvil s Brnem na dočasném azylu. „Když jsme hráli pohár proti Ostravě, byl stadion natřískaný a fantastická atmosféra. Teď by to bylo podobné,“ míní Novák.

Nemyslí si však, že neutrální prostředí bude pro Opavu handicapem. Už před týdnem na Spartě fandilo hostům tisíc a půl příznivců.

„Do Brna jich přijede dvakrát tolik,“ tipuje Novák. „Opavské hráče požene také adrenalin a euforie z postupu do první ligy,“ míní.

Za poslední rok to bude druhý vzájemný zápas. Loni na jaře si Zlín díky vítězství ve finále MOL Cupu zajistil účast v Evropské lize.

„Na to už ale myslet nebudou,“ soudí Otakar Novák. Teď je na řadě liga.