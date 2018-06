Na návrat do Zlína myslím, ale teď to na to nevypadá, říká útočník Poznar

„Útočnou fázi bychom potřebovali posílit. Je to varianta, o které jsme se bavili,“ přiznal sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera.

Zatím je to jen myšlenka. Poznar zlínskou nabídku neobdržel. „Vždycky jsem říkal, že bych se do Zlína jednou vrátil, ale momentálně to nevypadá, že by to bylo na pořadu dne. S nikým ze Zlíně jsem hodně dlouho nekomunikoval. Nevím, jaká je tam situace. Dávám si oraz,“ reagoval Poznar, který je momentálně na dovolené.

Uplynulou sezonu strávil na hostování v Baníku Ostrava, co bude dál, netuší. „Prvně se mluvilo, že bych mohl pokračovat, teď je ticho po pěšině. Rád bych zůstal. V Baníku se mi líbilo. Je to velký klub,“ vzkázal do Ostravy.

V Plzni, kam přestoupil ze Zlína na konci srpna 2016, s ním nepočítají, byť mu ještě běží platný kontrakt.

„Od agenta jsem dostal zprávu, že se mě chtějí zbavit a nemám se hlásit ani na přípravě,“ prohodil Poznar. Rozhodnutí Viktorie ho nepřekvapilo, s návratem do Viktorie nekalkuloval. „Člověk by rád ukázal, jestli se zlepšil, a že už je na takové angažmá připravený. Ale když postoupili do Ligy mistrů a tým zůstává pohromadě, tak je nereálné, abych se v Plzni prosadil.“

Tomáš Poznar v dresu Plzně (vlevo) a Zlína.

O nabídky ale nouzi nemá. „Ozvaly se mi čtyři prvoligové týmy,“ podotkl urostlý útočník, který pomohl Baníku k záchraně třemi góly.

Zájem má prý Sigma Olomouc, kterou čeká kvalifikace Evropské ligy. Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář ví, co může od Poznara čekat. Dobře se znají ze Zlína, kde Minář trénoval. Situaci sondoval rovněž generální manažer Spartaku Trnava Pavel Hoftych, který Poznara ve Zlíně také vedl.

„Přímo o přestupu jsme se ale nebavili. Povídali jsme si jako dva známí,“ líčí Poznar, který už dříve v Trnavě hostoval.

Čas ho netlačí. „Pořád mám smlouvu v Plzni. Můžu situaci vyřešit s chladnou hlavou. Chci vybrat nejpříjemnější cestu.“

Záležet bude na postoji Baníku, kde má zahájit letní dril. „Když už by to nedopadlo, budu rád, když si tam aspoň zatrénuju.“ Do Ostravy se i tak vrátí. Na svatbu ho pozval spoluhráč Robert Hrubý. „V Baníku se vytvořila hodně dobrá parta,“ pochvaluje si Poznar.

Novomanželům zajistil demižon domácí slivovice. „Doslechl se, že ji máme dobrou.“