Plzeňský záložník Kolář: Nesmíme koukat na to, že je Baník poslední

Plzeň čeká další zápas s týmem bojujícím o záchranu, duel s domácím Baníkem začíná v sobotu v 15 hodin. „A já jsem rád, že už jsem si ten trest odstál. Těším se na další utkání,“ vzkázal Daniel Kolář.

Čeká vás duel s posledním týmem tabulky. Jenže snadné to asi nebude, souhlasíte?

Bude to těžký soupeř. Vůbec bych nekoukal, že je Baník poslední, protože česká liga je vyrovnaná. Každý může porazit každého. Samozřejmě, že jsme favority, ale Ostrava hraje o záchranu. Musí sbírat body a udělá pro to všechno.

Mezi zimními posilami Baníku jsou i vaši někdejší spoluhráči Václav Procházka a Martin Fillo. Těšíte se na setkání s nimi?

Jasně, že jo. Filous hrál předtím v Teplicích, s tím jsme se potkávali. Prochy se ale vrátil teprve nedávno z Turecka, určitě se pozdravíme a prohodíme pár slov.

Na podzim jste porazili Ostravu doma 3:0, vybavíte si ten zápas?

(chvilku přemýšlí) Ale jo. Myslím, že jsem dokonce dával góla. A i když byl výsledek jasný, byl to těžký zápas, zlomili jsme je až v posledních dvaceti, třiceti minutách. Ani teď nečekám nic jednoduchého.

Měli jste poprvé na jaře před zápasem delší pauzu, vy kvůli trestu zvlášť. Uvítal jste to?

Nemyslím si. Režim, kdy hrajeme každé tři čtyři dny, je ideální. V Plzni jsme na to zvyklí.

Na Baníku bývá vždycky skvělá a bouřlivá atmosféra. Těšíte se?

I na to se těším, stadion se mi líbí. Doufám, že přijde hodně lidí a hlavně už snad nebude tolik mrznout.

Zmínil jste velké mrazy, jak se vám v nich trénuje?

Je to hrozné. (úsměv) Ale nedá se nic dělat, my to neovlivníme. Musíme se přizpůsobit.