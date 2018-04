Fotbalisté Ostravy ztratili v Olomouci body i stopera Procházku

„Je to ztráta. Mám dvě možnosti, koho za něho, ale je to škoda, protože Prochy se dostal do tahu,“ povzdechl si ostravský trenér Bohumil Páník. „Neměl protihráče faulovat. Buď by to vyřešil Laštůvka, nebo bychom dostali druhý gól.“

Baník odehrál utkání dvou poločasů. V prvním zaostával. Ve druhém, kdy se zvedl, mu Plšek v 71. minutě dal rozhodující gól.

„V první půli jsme špatně přebírali hráče, furt jsme běhali bez balonu, ale gól nedostali,“ řekl záložník Robert Hrubý. „Ve druhém nás zabrzdilo proměňování šancí. Snažili jsme se vyhrát, hrnuli jsme se dopředu a domácí z brejku dali gól.“

Baník po čtyřech zápasech, v nichž získal 10 bodů a přiblížil se záchraně, vyšel naprázdno.

„Nemohu mluvit sprostě... Prostě nemáme body,“ povzdechl si ostravský stoper Martin Šindelář, který si vyčítal dvě zahozené příležitosti. „Při té první jsem se snažil hlavičkovat na přední tyč, ale dal jsem to až moc, chyběl kousek. Pak jsem se snažil do střely položit, abych nepřestřelil, ale stejně jsem to kopl nad branku.“

Patnáctý Baník ztrácí tři body na čtrnáctou Jihlavu. „Jedeme dál,“ prohlásil Hrubý. „V těch zbývajících zápasech se musíme snažit získat co nejvíce bodů a uvidíme. Musíme však hrát zodpovědně. Ale nebojím se, že bychom už neměli šanci zachránit se.“

Ztráta v Olomouci, v souboji nováčků, je ale velká komplikace. „To je, zápasů ubývá,“ potvrdil Šindelář.

„Prohráli jsme s týmem, který bojuje o poháry a má kvalitu,“ upozornil trenér Páník. „Sigma byla nejhernější soupeř, s kterým jsme doposud hráli.“