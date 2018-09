Páník: Konečně Sparta. Hráli, nefňukali, byť někteří k tomu tendence měli

Do dvou obrovských šancí se dostali fotbalisté Sparty. A druhou využil Tetteh, když si v 77. minutě naběhl na přihrávku středem...

„Utkání spělo k remíze, když jsme nezablokovali prostor, odkud šla přihrávka na Tetteha. Ten dnes hrál výborně. Byl rychlý v práci s míčem a zúročil to,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

„Snažili jsme se rozhodnout, ale přišla rána, kdy hosté dvěma přihrávkami překonali půlku hřiště a dali gól,“ povzdechl si ostravský záložník Robert Hrubý.

„Každý prohraný zápas je zklamání,“ podotkl ostravský útočník Milan Baroš. „Věděli jsme, že to nebude takové utkání jako na jaře, kdy bylo hodně gólů (3:2). Tušili jsme, že to bude o jednom gólu. Oni jej dali. My jsme také měli nějaké šance, ale nevyužili je.“

První velkou příležitost měli hosté v 61. minutě, kdy se za ostravskou obranu dostal Plavšič, ale Laštůvka jeho střelu parádně vyrazil.

Z ostravských hráčů byl nejblíž gólu Hrubý. Jeho střelu u pravé tyče vytlačil brankář Nita na roh. Později mu doleva přihrál Baroš, ale ostravský záložník místo střely nahrával zpátky a hosté balon zblokovali. „Čekal jsem, že obránci půjdou do skluzu a dám to Barymu zpátky před prázdnou branku, jenže oni si počkali,“ uvedl Robert Hrubý.

Uznal, že měl střílet. „Prostor na to byl, i když tak dobře připravený balon jsem neměl.“

Milan Baroš je přesvědčený, že Hrubý měl zakončení vzít na sebe. „Už jsem ani nečekal, že bude míč vracet, předpokládal jsem, že bude střílet na zadní tyč placírou. Tu střelu má navíc hodně dobrou,“ řekl Baroš. „Byla to válka,“ prohlásil Robert Hrubý. „Byl to vyrovnaný zápas. Rozhodlo to, že jsme naše šance nedotáhli do konce.“

Trenér Páník podotkl, že na rozdíl od jara se Sparta svým důrazem Baníku vyrovnala. „Konečně to byla Sparta. Nefňukali a hráli, i když někteří k tomu tendence měli, ale spíše až když vedli. Byl to takový mužský fotbal.“