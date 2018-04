Ostravský gólman Laštůvka: Věřím, že nás fanoušci proti Spartě potáhnou

Utkání Baníku se Spartou v dnešním 26. kole první ligy je už několik dnů vyprodáno. „Ani nevím, kdy tady byl naposledy úplně plný stadion,“ řekl Jan Laštůvka.

„Je to pro nás super. Víme, jaké zápasy se Spartou jsou. Fanoušci nás potáhnou. Doufám a věřím, že nás vyhecují k maximálnímu výkonu a zápas skončí šťastně pro nás.“

„Budeme muset utkání odjezdit po zadku, nehrát na krásu.“ Jan Laštůvka, brankář Baníku Ostrava

Baníku se před utkáním se Spartou rozpadla obrana, protože kvůli kartám a vyloučení nemohou hrát Lukáš Pazdera a Václav Procházka. Je to velký problém?

Bude to těžké, ale v kádru jsou další hráči, kteří čekají na svou šanci. Ta teď přijde. Nemám s tím problém a klukům, kteří místo těch dvou naskočí, věřím. Obrana si sedla, nedostávali jsme góly a každým zápasem šli nahoru. Zvykli jsme si na sebe, ale i další hráči, kteří jsou v kádru, musejí být připraveni nastoupit.

Bude to pro vás v brance větší zápřah?

Doufám, že ne. Sparta jde výsledkově trošku nahoru, ale neřekl bych, že hrají tak, jak by si představovali. Každý zápas je jiný, my budeme hrát před našimi fanoušky. Budeme muset utkání odjezdit po zadku, nehrát na krásu.

Ve Spartě se chytil rumunský záložník Stanciu. Máte s ním nějakou zkušenost?

Nemám, ani si nevzpomínám, že bych proti němu hrál. Je to technický fotbalista, má dobrou střelu. Jenže nemá cenu se soustředit na jednoho hráče. Sparta nestojí jenom na něm. Viděl jsem nějaké video, ale nemá cenu něco říkat, to by se mi mohlo akorát vymstít.

Zápasy Baníku se Spartou bývají hodně vyhrocené. Hráči se na ně těší. Platí to i nyní, kdy vám jde o záchranu?

Do takové situace jsme se dostali sami. Bohužel. Těšit se... Já se těším, že bude plný dům, a jinak utkání beru jako každé jiné. Důležité jsou body. Nemůžeme se dívat doprava doleva.

Nehrozí, že někteří ostravští hráči budou přemotivovaní?

Hlavně každý ví, že po Spartě máme ještě čtyři zápasy. Takže si musíme dávat pozor také na karty. Ale nějaká přemotivovanost nebude. Všichni víme, že přijdou i další zápasy. Není to jen o utkání se Spartou.

V minulé sezoně jste si proti Spartě zachytal za Slavii. Načichl jste tolik opěvovaným derby?

Odchytal jsem za Slavii proti Spartě jen jedno derby, takže nijak jsem tím nenačichl. Je to specifický zápas, stejně jako když Baník hraje se Spartou. A za Baník jsem proti Spartě už několikrát hrál. Vím, co to pro všechny Ostraváky a baníkovce znamená. Vím, co mě čeká.

Tušíte, jakou máte osobní bilanci proti Spartě?

Ne, statistiky neřeším, nic nepočítám. Ale co si pamatuju, tak utkání z mistrovské sezony s Baníkem, kdy jsme na hřišti Sparty hráli 1:1 a to nám hodně pomohlo k titulu v roce 2004.

A počítal jste kolik bodů budete potřebovat ze zbývajících pěti zápasů k záchraně?

Počítali jsme je i na soustředění před prvním utkání jara se Slováckem... (Baník prohrál 1:2 – pozn. red.). Nemá cenu se na to dívat. Před námi je pět kol a musíme doufat. Snažit se každý zápas vyhrát a věřit, že po posledním kole nebudeme pod čarou.