Ještě jednu Plzeň, prosím! Fotbalisty Ostravy čeká další souboj s mistrem

Fotbalisté Baníku mají za sebou náročných více než 120 minut a také dalekou cestu z Plzně domů. „Je to znát, máme dva dny na to, abychom se dali fyzicky dohromady a rozdali si to znovu,“ prohlásil hrdina pohárového duelu Jiří Fleišman, který dal dva góly.

„V sobotu to bude těžký boj, hráči ale nechají na hřišti všechny síly,“ věří ostravský trenér Bohumil Páník. „Máme dva dny na regeneraci. Doufám, že se kluci ukážou i před domácím publikem a utkání opět zvládnou. Navíc když má být plný stadion.“

Optimismus mu dodává i to, že souboj v Plzni zvládli, byť protivník postupně nasazoval hráče z obvyklé sestavy. „Snažili se zápas přetlačit na svoji stranu, ale stejně jsme to zvládli,“ řekl Bohumil Páník.

Ostravský záložník Martin Fillo označil dva zápasy s Plzní během čtyř dnů za výjimečnou situaci.„Zkusíme se dát fyzicky do kupy a v sobotu si to rozdáme znovu. Moc se těšíme, bude plný stadion, super atmosféra. A Viktorka bude dost nabuzená. Ten zápas bude mít grády,“ tvrdí Fillo.

Spolu s dalším někdejším plzeňským hráčem Václavem Procházkou vypsali za výhru nad Plzní odměnu. „Bude to občerstvení, které v Ostravě ještě nikdy nebylo a už ani nebude! Kluci se mají na co těšit. Ale co to je, vám neřeknu,“ usmál se Martin Fillo.

Co středeční zápas ukázal? „Že můžeme pomýšlet na dobrý výsledek i s týmem, jaký má Plzeň,“ odpověděl Fleišman. „Máme natolik silný mančaft, že také v lize můžeme výhru zopakovat.“

Obránce ale upozornil, že v sobotu to bude jiné. „Plzeň v poháru šetřila důležité hráče, protože má náročný program,“ uvedl Fleišman.

A co na to Plzeňští? „My se musíme z poháru hlavně poučit,“ prohlásil trenér Pavel Vrba. „Máme hodně zápasů v řadě a šanci dostali hráči, kteří tolik nenastupují. Tím ale naše vyřazení neomlouvám.“

Podle Vrby se v poháru jen potvrdilo, že Baník je v této sezoně úplně jiný než v té minulé. „Je to sebevědomé mužstvo, které bude v domácím prostředí ještě silnější,“ varoval plzeňský kouč.

V sobotu zřejmě postaví hráče, kteří ve středu odpočívali – Hrušku, Limberského, Hubníka a Hrošovského. Chybět určitě bude střelec Krmenčík, který si v utkání se Slováckem přetrhl vazy v koleni.

Nedolehne na Baník po parádní výhře uspokojení? „Po náročném jaru, kdy jsme se zachraňovali, si teď vážíme každé výhry a nepodceníme žádný moment,“ odpověděl Martin Fillo.

Přiznal, že pro něj jsou souboje s Plzní stále specifické. „Vždyť jsem tam vyrůstal. Viktorku budu mít navždy v srdci, jenom díky ní můžu hrát fotbal na takové úrovni,“ uvedl.