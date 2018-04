Kde je suverén? Plzeň s titulem nehazarduje, ale šéfové klidní nejsou

Dostali víc branek, než dali. V jarní části sezony dosáhli jen na jedno vítězství v šesti zápasech. Proto v Plzni mohou ztrácet klid, který by jim jinak dával pohled na tabulku.

„Relativní klid máme, ale jak jsem slyšel naše vedení, tak pro ně asi ne...,“ prohodil plzeňský trenér Pavel Vrba, když v Ostravě už pomalu odcházel z tiskovky.

Na nesmělé doplňující dotazy, jestli reakce od nadřízených přišla právě po utkání na Baníku, upřesnil, že ano. A že šlo o vyjádření nespokojenosti.

Ani proti poslední mužstvu ligy Plzeň nevystoupila z jarní průměrnosti.

Nedá se však říct, že hazarduje s titulem. Dál těží z luxusního náskoku, který si vybudovala během suverénního podzimu. Navíc soupeři ztrácejí také, takže Viktoria tabulku dál jasně vede.

Ale jistota jí chybí a chvílemi až překvapuje, jak se tým v porovnání s první částí sezony trápí. Nefunguje rozehrávka, chybí drajv, před brankou i důraz. Ani proti poslednímu týmu ligy si Plzeň nedokázala dupnout a přitlačit soupeře dlouhodobě na jeho polovině.

Působí, jako by na ni dolehla půlmistrovská kocovina, jako by si tým neuvědomoval, že i na první pohled pohodlný náskok se dá prošustrovat.

„Na každý tým přijde období, kdy se výsledkově nedaří. O to víc to musíme strhnout bojovností a vůlí,“ nabízí řešení záložník Jan Kovařík.

„Kdyby nám před sezonou někdo řekl, že osm kol před koncem budeme mít náskok deset bodů, brali bychom to všemi deseti. Je jen na nás, jestli si to uděláme těžký až do konce.“

Na podzim Plzeň vyhrála úvodních čtrnáct utkání, až v patnáctém kole přišla o body remízou v Teplicích. Pak si ještě poradila s Jabloncem.

Ale jaro kazí, jak může. Doma prohrála s Jihlavou i s Boleslaví, které bojují o záchranu. Venku sice ještě neinkasovala, ale jediný gól stačil na výhru ve Zlíně a bezbrankové remízy v Olomouci a naposled v Ostravě.

„Zápasy venku jsou o dvou třech šancích a ty jsme si vytvořili. Jenže jsme je neproměnili. V tom je největší rozdíl proti podzimu,“ prohlásil Vrba. „Takové šance, jakou měl Petržela proti Baníku, jsme možná na podzim ani neměli, ale zápasy jsme vyhrávali.“

V neděli se Plzeň představí na Bohemians. Pro hostující týmy není v lize méně komfortní prostředí, ať už jde o nepříjemný styl „kousavého“ soupeře, specifický stadion či atmosféru, která může navodit pocit úzkosti.

„Bohemka má úspěšnou sezona a hlavně doma je silná. My venku góly nedostáváme, tak se uvidí, jak to bude vypadat,“ přemítá Vrba.