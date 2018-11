Je třeba bořit mýty, vyzývá Páník. Zlomí Baník plzeňské ligové prokletí?

Zase Baník, řež ligová. Mistr chce odplatu Když plzeňský kotel spustí jeden ze svých chorálů: „V to památné odpoledne, kdy jsme Baník zlomili... Vypili jsme spoustu piva, na Štruncákách zlobili,“ dodnes většině viktoriánů naskakuje husí kůže a oživí se vzpomínky. Na 21. květen roku 2011, kdy Plzeň porazila doma Ostravu 3:1 a slavila historicky první mistrovský titul. Ze současných hráčů to pamatují David Limberský, který si dal tehdy v páté minutě vlastní gól, Milan Petržela, Daniel Kolář a také Martin Fillo, dnes jedna z opor Baníku. A zatímco pro Viktorii tím začala doba hojnosti, přidala ještě další čtyři tituly a letos potřetí hraje Ligu mistrů, Baník spíše strádal. Na rok dokonce sestoupil do druhé ligy, letos na jaře hrál zase do poslední chvíle o záchranu. Jenže teď je zpět a v plné síle. Potvrdil to i středeční pohárovou výhrou v Plzni 3:2, byť celé prodloužení hrál o deseti. V sobotu v 15 hodin se týmy utkají znovu ve 14. kole Fortuna:ligy. Martin Fillo (vlevo) z Baníku Ostrava utíká Milanu Havlovi z Plzně. „Odveta bude mít určitě zajímavý náboj, chceme Baníku porážku vrátit. Doufám, že to bude z naší strany lepší než pohárový zápas. I když v Ostravě to nebude vůbec jednoduché,“ uvědomuje si plzeňský kouč Pavel Vrba. Baník zažívá skvostný podzim, přestože hraje poslední zápasy bez distancovaného lídra Baroše. V tabulce je třetí, jen čtyři body za druhou Viktorií. „Jaro nás zocelilo. Vážíme si teď každého vítězství,“ říkal ve středu Martin Fillo. Není jediný z ostravského týmu, kdo prošel plzeňskou kabinou. S kapitánskou páskou vedl Baník v pohárovém zápase stoper Václav Procházka, další muž, který je podepsaný pod plzeňskými úspěchy. Po nevydařeném angažmá v Turecku však zamířil na sever Moravy. Přitom v dobách nedávno minulých vedla spíš opačná cesta. Na západě Čech působili baníkovci Neuwirth, Střihavka, Bolek a také Bystroň s Rajtoralem, kteří už bohužel dnešní bitvu budou sledovat jen z fotbalového nebe. Ze současného kádru Plzně v Baníku fotbalově vyrostli i zadáci Řezník s Hejdou. Půl roku v Ostravě hostoval také kanonýr Krmenčík, jenže ten teď na delší dobu vypadl ze sestavy Viktorie. Přetrhl si vazy v koleni a čeká ho operace. „Vždycky je nepříjemné, když se vám zraní takhle důležitý hráč. Máme tady ale další dva útočníky, Chorého s Řezníčkem, kteří čekali na příležitost. Uvidíme, jak ji zvládnou a využijí,“ konstatoval trenér Pavel Vrba. Mimochodem, i on má na Ostravu silnou vazbu. Působil tam kdysi jako hráč, později trénoval mládež a hlavně se jako asistent Františka Komňackého podílel v roce 2004 na zisku mistrovského titulu. Jenže teď jde nostalgie stranou, oba týmy čeká nelítostná řež o důležité ligové body.