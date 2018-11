Pyro není zločin. Stronati se předčasného konce derby neobával

„Milan je zkušený hráč, má výborný první dotek s míčem, ale hlavní je, že nedal gól,“ řekl Svozil.

Baroš měl už ve 12. minutě dvě dobré příležitosti. Nejprve jeho střelu vyrazil brankář Vojtěch Šrom a vzápětí nůžkami poslal míč těsně vedle branky. „To jsme naštěstí přečkali a pak jsme ho už do ničeho nepustili,“ dodal Jaroslav Svozil.

Stejně jako ostatní fotbalisté si pochvaloval atmosféru na vyprodaném opavském stadionu. „O to více nám ta výhra chutná. A důležité je, že jsme potvrdili bod získaný minule v Olomouci,“ řekl Svozil.

Opavský trenér Ivan Kopecký derby zažil poprvé. „A užil jsem si to. Oba tábory fanoušků vytvořily perfektní kulisu,“ řekl. „Jsem rád, že na stadionu proběhlo vše v naprostém klidu. A hlavně, že se utkání vydařilo našim hráčům.“

Ostravský trenér Bohumil Páník označil atmosféru za krásnou. „Ale takovou máme na Bazalech...“ Zarazil se a hned se opravil: „Vlastně na Městském stadionu pořád. A naši příznivci se při každém našem venkovním utkání vyrovnají těm domácím. Vždycky jsou slyšet.“

Ostravský stoper Patrizio Stronati připustil, že domácí prostředí hrálo pro Opavu svou roli. Hned však dodal: „Každý si na svém stadionu věří více, ale derby je jiné, specifické. Tam je jedno, jestli hrajete doma, nebo venku. My jsme Baník Ostrava, chtěli jsme dominovat. Ale nepovedlo se nám to. Každopádně derby je ve fotbale nejvíc. Každý si to přeje zažít, ať už hráči, či fanoušci. Fakt paráda.“

Neměl obavy, že by se utkání nemuselo kvůli případným výtržnostem dohrát? „Bylo jen pyro, ale to není zločin,“ usmál se Patrizio Stronati. „Tohle podle mě patří k fotbalu. Vše bylo v pohodě. Obavy jsem neměl.“

Ostravský záložník Milan Jirásek podotkl, že každá část republiky má svoje derby. „Ale tady to slezské mezi Baníkem a Opavou je nejemotivnější. Lidé ho hodně prožívají. Celkově tady v kraji lidi fotbal milují. Je to emotivnější než derby mezi Spartou a Slavií,“ prohlásil Jirásek, odchovanec pražské Sparty. „Pro mě to slezské derby a vše okolo bylo velké překvapení, ale bohužel se smutným koncem.“