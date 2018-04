Páník po prohře v Olomouci: Teď musíme vymyslet, jak porazíme Spartu

Hodnotíte výkon Sigmy výše než Plzně na jaře proti vám?

Plzeň je v takovém útlumu, letargii, jako by neměla o co hrát. Tady bylo cítit, že mužstvo jde za tím, aby se dostalo k pohárovým příčkám, že tvrdě pracuje, tvrdě běhá. Sigma byla odhodlanější než Plzeň, v tom jsem viděl největší rozdíl.

Je komplikací v boji záchranu prohrát na hřišti třetího týmu?

Prohráli jsme s týmem, který bojuje o poháry a bylo cítit, že kvalita tam je, kombinační schopnost. Věděli jsme, že to bude hrozně těžké, protože Olomouc hraje kombinační fotbal. Drží balon a v tomto počasí to stojí hodně běhání a sil.

Hlavně první poločas vás Olomouc přehrávala.

V první půli Olomouc diktovala hru, byla nebezpečná při standardních situacích, měla centry před bránu, tahali jsme za kratší konec. Ve druhé půli jsme vystoupili, aby nemohla hrát postupný útok a kombinovat. Přinutili jsme ji k dlouhým balonům a nebýt hloupé chyby, kterou jsme udělali na pravé straně, kdy jsme se nechali čtyři přehrát jedním hráčem, tak bychom bod, pro který jsme si jeli minimálně, přivezli. Bohužel nebylo nám přáno. Šindelář měl dvě dobré situace, hodně moc jsem mu přál, aby vyrovnávací gól dal, pak bychom odjížděli spokojeni. Každý bod může být pro nás obrovsky důležitý.

Bylo střídání Baroše vynucené?

Chtěli jsme tam dostat hru, napadání, běhání tak, abychom domácí přitlačili a donutili k odevzdání míčů. My jsme čtyřikrát pronikali z levé strany, ale ani jednou jsme to nedohráli, nedocentrovali. Vysadili jsme nahoru i Šindeláře, ale my jsme místo toho stříleli z 25 metrů, což bylo nesmyslné. Mělo to jít do boku a dostat to před bránu. Nehledě na to, že Radakovič měl křeče a ještě hráli o deseti. Ale tím, že jsme pod tlakem, to hráči řeší špatně. Nedokáží to zklidnit a počkat si na úder. Ještě máme další utkání. Teď musíme vymyslet, jakým způsobem doma porazíme Spartu.



Bude vám ale chybět stoper Procházka, který se nechal zbytečně vyloučit.

To je vždycky ztráta. Mám dvě volby koho za něho, víc ne. Prochy se nám dostal do tahu. Myslím, že už toho hráče neměl faulovat. Buď by to vyřešil Laštůvka, nebo by to bylo místo jedna nula dva nula. Takhle je to pro nás nepříjemné.