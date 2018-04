Doufám, že hrůza teď půjde z nás, říká Šindelář před olomouckou výzvou

Sigma hostí Baník ve 25. kole první ligy v sobotu od 15.00. Ostravským jde o hodně, o únik ze sestupových příček. Naproti tomu Olomoučané mají stále šanci probojovat se do evropských pohárů.

Jaké to utkání pro vás bude?

O něco pikantnější, ale nic zvláštního. Těším se jako na každý jiný zápas, i když všechny kluky z jejich mužstva znám. O to to bude zajímavější.

Už jste ve vaší rodné Olomouci byl v roli soupeře?

Mistrovské utkání tam budu hrát poprvé. Ale v přípravě jsem tam nastoupil za Baník Sokolov. Vyhráli jsme 1:0, takže doufám, že to bude podobné i s ostravským Baníkem. Ale bude to těžké.

Po příchodu trenéra Bohumila Páníka jste se vrátil do sestavy a obrana najednou funguje. Čím to je?

Možná jsme potřebovali dostat přes hubu, spadnout na zem a odpíchnout se od základů. Sedlo si to, držíme čisté konto a od toho se vše odráží. Když nedostaneme gól, nemůžeme prohrát. Nějaké šance si vypracujeme vždycky, a když je proměníme, přijdou tři body.

Na podzim Baník v lize jen jednou nedostal gól. Teď držíte čisté konto 310 minut. V čem jste se zlepšili?

Musíme vycházet z bojovnosti, nasazení. Teď za dobrými výsledky jdeme, přidali jsme fotbalovost a vrací se k nám i trochu štěstí. To jsme měli už s Jihlavou, která měla velkou šanci otočit utkání na 2:1, ale prohrála 1:3. Šli jsme tomu naproti.

Co vám pomohlo k současným výkonům?

Těžko hodnotit. V zimě se mužstvo hodně obměnilo. Možná trochu trvalo, než si vše sedlo, než jsme si na sebe zvykli. Ale teď ta sestava vzadu, my čtyři obránci plus Hlína (Hlinka) před námi, který pro nás odvádí skvělou práci, funguje. A soupeře už nepouštíme do tolika šancí. Dříve měl čtyři pět tutovek za zápas. To je velká změna, obrovský krok kupředu.

Ztrátu na záchranu jste výrazně snížili. Jak vnímáte nynější situaci?

Ještě není konec. Není co slavit. Nadechli jsme se, ale nebudeme si nic nalhávat, záchrana je pořád hodně daleko. Do konce je šest kol, pořád musíme bojovat. Teď zkusíme bodovat v Olomouci. Po třicátém kole se podíváme, jak jsou na tom naši soupeři.

Olomouc odehrála podzim skvěle a i na jaře si vede dobře. Dá se říct, že z ní jde hrůza?

Doufám, že hrůza půjde z nás. Když ke každému utkání přistoupíme tak jako k těm třem předchozím, můžeme bodovat s každým. Soupeř se musí chystat na nás, ne my na něj...