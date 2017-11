Stát se může cokoliv, řekl kouč Kučera ke své budoucnosti v Ostravě

Obránce Martin Šindelář jako jeden z mála ostravských fotbalistů, s nimiž novináři po prohře s Mladou Boleslaví chtěli mluvit, našel odvahu a přišel se vyzpovídat.

Proč Baník po dobrých výkonech najednou herně propadl?

To bychom také rádi věděli. Je to ale jen o nás. Dokážeme se vyhecovat a se Spartou oba zápasy odjezdit, a pak nejsme schopni zvládnout takové utkání.

Navíc jste v závěru hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného brankáře Agajeva. To byla velká příležitost, ne?

Věříte, že to půjde, tlačíte. Ale bohužel jsme to nezvládli.

Je problém v hlavách, v psychice, že se vám pořád nedaří zvítězit?

To musí říct každý za sebe. Je to těžké, nedá se tomu v myšlenkách vyhnout. Víme, v jaké jsme situaci, že už potřebujeme vyhrát, ale nedaří se nám to.

Ze strany Baníku bylo v utkání hodně nepřesností. Souhlasíte?

Je tam křeč. Jsme si vědomi, v jaké jsme situaci. Víme, že nám chybí lehkost. Od začátku nám chyběla. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme na Spartě hráli dobře, protože jsme byli outsideři, ale teď, když jsme už potřebovali zvítězit, tam byla křeč od první minuty.

A navíc jste znovu dostali brzo gól.

Z takové pološance.

Mingazov, který tu vítěznou branku dal, se prosadil přes čtyři hráče. Jak to?

Naváděl si balon a my jsme se snažili ho blokovat, aby nemohl přihrát do šestnáctky, a on to tak špičkou dloubnul. Ani nevím, jestli to tak chtěl zahrát. Jen do toho píchnul a byl z toho gól.

Opět jste hrál na postu defenzivního záložníka. Co svému přesunu v sestavě říkáte?

Dva zápasy to vyšlo a byl jsem tam platný. Tentokrát asi ne. Myslel jsem, že to pomůže, že vyztužíme defenzivu a nebudeme dostávat branky, ale stejně dostaneme takový gól.

Nebyl pro vás problém opustit místo stopera?

Je to jiné, ale snažím se plnit vše, co trenér chce. Zase tak rozdílný post to není, ale opravdu to nebylo ono.