Poslední dva zápasy musíme zvládnout, burcuje ostravský záložník Fillo

Baník ještě hraje s týmy, které jsou nyní na sestupových příčkách – v sobotu (16.00) v Karviné a týden nato hostí Brno. Karvinští sezonu zakončí v Jihlavě, která je rovněž ohrožena pádem z ligy.

Martine, proč to s Libercem nevyšlo?

První poločas jsme nepodali dobrý výkon. Bylo to vlažné a Liberec asi zaslouženě skóroval. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce jsme zabrali, měli jsme hodně nebezpečných šancí. Jen škoda, že jsme nedali druhého góla.

Gól jste dostali v samém závěru první půle. Co se stalo?

Měli jsme tam takový pětiminutový závar. Bohužel jsme lacině ztratili balon a z protiútoku jsme dostali góla.

Bylo utkání náročnější psychicky, nebo fyzicky?

Celkově bylo enormně těžké, ale my domácí zápasy musíme vyhrávat, takže nás moc mrzí, že jsme ho nezvládli.

Co tomu chybělo?

Liberec hrál dobře, ale v první půli jsme nehráli v trendu, který jsme nastavili minulé zápasy, úplně to nebylo ono. Ale ve druhé to bylo lepší. Jen jsme nepřidali druhý gól.

Čím to bylo, že jste do zápasu vstoupili vlažněji?

Opravdu nevím.

Mohlo výkon týmu poznamenat brzké zranění Milana Baroše?

Je to možné. Byl to zásah do sestavy, ale my máme dost široký kádr na to, abychom ho nahradili, i když Bary je pro nás nepostradatelný.

Jak moc utkání ovlivnil déšť a rozmoklý terén?

Ten byl pro oba mančafty stejný, na to se nemůžeme vymlouvat. Vůbec.