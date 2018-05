Fandové Baníku jsou fantastičtí, libuje si ostravský obránce Fleišman

„V minulém kole jsme se dostali z pásma sestupu a budeme makat, abychom se tam už nevrátili. Kádr máme dostatečně kvalitní a zkušený,“ řekl ostravský obránce Jiří Fleišman.

Pro něj to je druhý duel v řadě proti klubu, v němž působil před zimním příchodem do Baníku. V Mladé Boleslavi byl tři a půl sezony. Předtím v Liberci prožil rovnou pět sezon...

Ostrava - Liberec Sledujte od 16.15 online.

„S Libercem to bude těžké, ale my to doma musíme zvládnout za tři body, stejně jako ten další zápas na našem hřišti s Brnem,“ uvedl Fleišman.

Mezitím Baník bude hrát v sobotu 19. května od 16.00 v Karviné, přičemž tamější duel je už vyprodaný. „Věřím, že když vyhrajeme především oba domácí zápasy, tak se zachráníme,“ řekl Jiří Fleišman.

Připustil sice, že domácí prostředí může být i svazující, ale hned dodal: „My máme vynikající diváky, kteří nás ženou dopředu. Je to náš dvanáctý a třináctý hráč. V tom, jak nám dokážou pomoci, jsou fantastičtí. Když bude plný stadion, věřím, že uspějeme.“ Fleišman odhaduje, že nejméně třináct tisíc diváků by dnes dorazit mohlo.