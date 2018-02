V hlavě mám jen záchranu, říká ostravská posila do brány Laštůvka

Je to reálné?

„Je,“ tvrdí brankář Jan Laštůvka, jedna z nejvýraznějších zimních posil. „Ve hře je hodně bodů, čeká nás čtrnáct zápasů. Nesmíme přemýšlet, kde je vezmeme, ale soustředit se na první jarní kolo se Slováckem. To bude hodně těžké, ale pokud vyhrajeme, bude vše trošku lehčí.“

A pokud ho nezvládnete?

Tak si zavaříme. Ale ani tak bychom to nesměli vzdát, protože pak můžeme doma porazit Plzeň, vyhrát kdekoliv. Baník na podzim odehrál dobré zápasy na Spartě, na Slavii prohrál o gól. Musíme udělat všechno pro to, abychom zvládli první kolo. Pak se můžeme dívat dál. Ale nemá cenu plánovat.

Do Baníku přišlo osm nových hráčů, což je velký zásah do mužstva. Má taková obměna smysl?

Jsou to vesměs hráči, kteří už mají něco odehraného. Diop, Fillo, Jirásek, Fleišman i Procházka jsou zkušení borci a myslím, že to mančaftu pomůže. Ve druhé lize se tým skládal strašně rychle a vše bylo podřízeno postupu. To se podařilo, i když v posledním kole.

V Baníku nyní ale převládají hráči odjinud, chybějí odchovanci. Nebude to problém?

Neříkám, že je to špatně, ale je to specifické. Někteří z těch kluků už vědí, že ostravští fanoušci nebudou mít pořád trpělivost. Jezdí za námi po celé republice a ten tlak bude velký. Ale doufám, že to zvládneme. Záchraně musíme podřídit všechno a nehrát na sebe, ale jako tým. A i když nám to třeba nepůjde a nebudeme hrát hezký fotbal, musíme zápasy odjezdit, ukopat za každou cenu.

Jsou v mužstvu bojovníci, kteří se obětují pro tým a strhnou ostatní?

Řekl bych, že jo. Všichni mají něco odehraného, ví, kolik máme bodů, jaké je tady v Ostravě prostředí. Kdyby to nevěděli, tak by tady ani nešli.

Obrana je oproti podzimu téměř celá nová. Jak se vám jeví?

Jsou v ní zkušení borci – Fleišman, Procházka, Šindelář, který umí obranu dirigovat, Psyché, Pazdera. Breda vypadá dobře. Když bude konkurence, tak to bude jenom dobře. Ale je pravda, že na tom musíme zapracovat. Se Slavií a před tím v Turecku s Olimpikem Doněck jsme dostali tři góly. To byl výstražný prst, že se nemůžeme uspokojit. Musíme pořád pracovat na sto procent a být koncentrovaní.

Obrana byla na podzim velkým problémem Baníku.

Nesledoval jsem všechno, ale některé zápasy jsem viděl. Hodně se o tom psalo, mluvilo. Ale už nemá cenu nad tím přemýšlet. To je pryč. Musíme se dívat dopředu a dělat všechno pro to, aby obrana fungovala. Záleží také na tom, jaké výkony budu podávat já. Musíme najít společný jazyk, aby vše fungovalo.

Milan Baroš, když se vracel, říkal, že jde do Baníku dohrát kariéru. Jak je tomu u vás?

Doufám, že jenom vyhrožuje... (směje se) Lákalo mě ale zahrát si ještě s Barym, protože když jsem dostal první příležitost v áčku, tak jsem tam byl ještě s ním. On pak odcházel, ale na konec kariéry... Nevím. Může se stát cokoliv, můžu dohrát tady, ale třeba i v Karviné. Nikdo neví, co bude za půl roku. Nad tím teď vůbec nepřemýšlím. Pro mě je hlavní, abychom Baník zachránili, abych mančaftu pomohl. To je to jediné, co mám v hlavě. Všichni víme, že to bude těžké, i když jsme posílili. Jenže jedenáct bodů je strašně málo. Zápasy v jarní části ligy musíme ukopat za každou cenu.