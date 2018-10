Taktika nám vyšla, cení si karvinský Janečka po remíze s Ostravou

Baník vyrovnal poté, co jste přišli o vyloučeného Letiče. Takže domácím přesilovka pomohla?

Těžko říct, ale po tom vyloučení jsme byli pod tlakem. To jsem předpokládal, ale nevěřil jsem, že dostaneme gól ze standardní situace, což se bohužel stalo. Velmi nás to mrzí, protože balon prošel přes zeď, myslím, že přes Panyho (Panáka), ale jemu bych to nevyčítal. Vyskočil a prošlo to. Musíme být skromní a brát i bod, protože každý je pro nás v boji o záchranu důležitý. Vážíme si ho a jedeme dále.

Překvapilo vás, jak se ostravský Fleišman z přímého kopu trefil?

Ne. Věděli jsme, že bude střílet kolem zdi. V ní jsme si říkali, jestli vyskočíme, nebo ne. Jenže při výskoku kluci od sebe trochu odstoupili a míč jim prošel kolem ramen a ještě byl tečovaný.

Výborně jste bránili. Byl to záměr Baník neustále napadat?

Chtěli jsme Baník něčím zaskočit. Trenér Páník se byl na nás dvakrát třikrát podívat. Viděl, že jsme většinou hráli z bloku, tak jsme si řekli, že je budeme více napadat. Otázka byla, jestli to dokážeme, ale ukázali jsme, že ano. Byli jsme nebezpeční, první poločas jsme měli více šancí a škoda, že jsme nedali druhý gól. Ale po červené kartě jsme za bod rádi.

Co říkáte na dvě žluté karty Letiče, po nichž dohrál?

Když už má hráč jednu žlutou kartu, tak musí přemýšlet. Byla to zbytečná karta, ale nějak bych ho za to nevinil. Někdy na to v emocích zapomenete. Ale každopádně to bylo zbytečné vyloučení. Kdyby někoho stáhl, aby nešel sám na branku, to bych bral, ale fauloval u pomezní čáry.

Baník dostal dvě žluté karty, vy šest. Bylo derby tak vypjaté?

Nemyslím si, že tam byly nějaké extra tvrdé zákroky, že by utkání bylo obrovsky vyhecované. Šlo spíše o přerušení hry, ale možná rozhodčí, aby se utkání nezvrhlo, raději rozdal žluté karty.

Do oslabení jste Baník přehrávali, nepouštěli ho do šancí. Takže taktika vám vyšla?

Hráli jsme slušně, taktika vycházela. Presinkem jsme Baník asi překvapili. Věděli jsme, jakým systémem hrají, že když jim to nejde moc kombinačně, tak se snaží balony nakopávat. Kombinaci zlepšili, až když jich bylo o jednoho více, což je normální. My jsme se už v hlavách snažili stav ubránit. A dostali jsme se pod tlak...