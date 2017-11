Silnější pes,... víte co. Karvinští fotbalisté cítí po derby křivdu

„Jsme frustrovaní z toho, co se stalo. Udělali jsme dost pro to, abychom nejméně bodovali, ale bohužel některé věci ovlivnit nemůžeme,“ řekl karvinský stoper Marek Janečka. „K tomu bych řekl jen tolik, že je jedno přísloví. Je v něm vulgární slovo, a to bych nerad použil, ale znáte ho: Silnější pes..., víte co.“

Utkání bylo pořádně hektické.

„Ale díky komu?“ ptal se karvinský útočník Tomáš Wágner. „Ale ne, už jsem se jednou k rozhodčím vyjadřoval, takže to budu řešit fotbalově – měli jsme šanci na 2:1 a nedali jsme ji. Mohli jsme to zvládnout, bohužel. Ostrava udělala všechno pro to, aby vyhrála. Není moc o čem mluvit.“

Karvinští jsou přesvědčeni, že gólům Baníku předcházel ofsajd, faul...

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Každý to viděl. Byly tu kamery. Máme své informace, že druhý gól padl z ofsajdu, prvnímu předcházel faul. Říkám – silnější pes dneska...,“ uvedl Janečka.

Ostravský útočník Milan Baroš nechtěl vyjádření protivníků komentovat. „Neviděl jsem to, ale všechno bylo strašně rychlé,“ popsal svůj vítězný gól z 85. minuty. „Nevím, jestli je hráč za mnou, přede mnou. Při tom svém gólu jsem se snažil hlavně zakončit, takže zda byl ofsajd, nebo ne, opravdu nedokážu říct. A že byli frustrovaní je samozřejmé. Vedli 1:0, doufali, že si alespoň bod odvezou. My jsme na Spartě prohrávali v osmé minutě gólem z penalty... To je fotbal. Jednou vám nějaká situace pomůže, jindy vás srazí. Ale komentovat vyjádření Karvinských nechci. Ani jsem je neslyšel.“

Baník ale doma znovu začal hrát, až když dostal gól. Tentokrát v 60. minutě od střídajícího Wágnera.

„Karviná nám to trochu ulehčila, protože se více soustředila na obranu, zatáhla to a my měli trochu více prostoru. Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že stav otočíme,“ uvedl Baroš. ‚Ale je to zvláštní, že začneme vždycky, až když ztrácíme, ale díkybohu jsme to dneska otočili. Musíme hledat příčinu, proč nám to nejde od první minuty.“

Baník se tak na svého krajského rivala bodově dotáhl. Oba mají 11 bodů.

„Byl to zápas o hodně a bylo to asi vidět,“ řekl Tomáš Wágner. „Jsem zklamaný, je pět minut po utkání, velké emoce ve mně jsou. Všichni v republice musí vnímat, že křivdu cítíme zaslouženě. Mrzí nás to. Celý tým tam nechal všechno a nezaslouží si takhle prohrát. Jak to říct? Když prohrajeme po faulu a po ofsajdu. Ale říkám, měli jsme si to vyhrát.“

Největší úlevu zažil zřejmě ostravský útočník Tomáš Poznar, který vyrovnával na 1:1. V lize dal gól po roce a třech měsících.

„Je to obrovská úleva. Už to v kabině bylo takové nepříjemné,“ přiznal Poznar. „Pro nás je super, že jsme se dostali posledního místa. Ještě to nic neznamená, ale dokázali jsme, že umíme vyhrát. Je to důležité pro naši psychiku.“