Ostravský stoper Procházka: Musíme vyhrát. Nemůžeme na nikoho spoléhat

Baník v sobotu v 16.00 hostí Brno, Karviná jede do Jihlavy. „Přáli jsme si, aby už bylo rozhodnuto, abychom ten poslední zápas po tom jaru, kdy jsme celou dobu byli pod tlakem, odehráli v klidu,“ řekl Václav Procházka.

Ostravští k jistotě záchrany potřebovali v minulém kole zvítězit v Karviné, jenže tamější duel skončil 0:0.

„I ten bod má svou cenu, sestup pořád ještě hrozí více celkům,“ upozornil Procházka. Kromě Baníku a Karviné je ohrožená také Jihlava. „Snad to utkání s Brnem zvládneme a zachráníme se před našimi fanoušky.“

Co vám chybělo k tomu, abyste v Karviné vyhráli?

Jenom gól. Moc šancí nebylo, ale nějaké příležitosti jsme přece jen měli. Měli jsme převahu ve standardních situacích, ale vůbec jsme z nich domácí nedokázali ohrozit. Byly tam nějaké dvě hlavičky i nějaké střely, ale nevyšlo to. Snad nás nebude mrzet, že jsme ten zápas nevyhráli.

Střetnutí bylo tvrdé. Souhlasíte?

My jsme se soustředili na to, abychom nefaulovali, protože Karviná je ve standardních situacích silná. Moc faulů jsme neudělali. Utkání bylo plné soubojů, nepříjemných, ale férových.

Elitního karvinského útočníka Tomáše Wágnera jste k ničemu nepustili. Takže vaše souhra s Martinem Šindelářem uprostřed obrany funguje?

Nejen to, ale celý tým maká dozadu. Jsme sehraní a víme, co každý má dělat. Je to práce celého mužstva.

Brno už je jistým sestupujícím. Může to v tom posledním duelu hrát nějakou roli?

Leda tak, že budou uvolnění, protože když hrajete o záchranu, tak máte trošku svázané nohy. Oni padají do druhé ligy a nemají už v tom posledním zápase co ztratit. My musíme koukat na sebe a to utkání zvládnout. Vyhrát a záchranu si zasloužit.

Bude vás chtít Brno dolů stáhnout s sebou?

Nechci řešit, co chce, nebo ne Brno. Já řeším nás a náš výkon.

Jaké to je, když víte, že jde o všechno?

Pro nás je to lepší a lepší, protože jsme byli v situaci, kdy jsme už neměli moc nadějí. Ztráceli jsme hodně bodů a teď jsou ty ostatní ohrožené celky v horší pozici než my (Karviná musí bezpodmínečně vyhrát a Jihlava potřebuje nejméně bod. Pokud Karviná nezvítězí, Baník nemusí bodovat – pozn. red.).

Když jste v zimě do Ostravy přišel, asi jste netušil, že to budou až do konce takové nervy.

Samozřejmě, ale po těch prvních jarních zápasech jsme se dostali do hodně složité situace. Teď už to však vypadá daleko lépe. Pořád ale musíme udělat ten poslední krok.

Třeba ho Jihlava udělá za vás, když s Karvinou neprohraje...

To je možné, ale my rozhodně chceme poslední zápas doma vyhrát. Nemůžeme na nikoho spoléhat.