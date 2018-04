Baník moc dobře věděl, co má hrát, ocenil soupeře trenér Hašek

„Musíme pracovat dál, ale je vidět, že když všichni do toho dáme vše, tak se výsledky udělat dají,“ řekl ostravský obránce Jiří Fleišman.

Baník v prvním poločase nastřelil tyč i břevno, byť se od něj podle všeho po přímém kopu Hrubého míč odrazil za brankovou čáru. A měl i další šance.

„Říkal jsem rozhodčímu, že si myslím, že balon podle rotace skončil za čárou,“ komentoval sporný moment Fleišman. „Ale v kabině jsme si řekli, že musíme dřít dál, že jsme lepší.“

Ostravští ve druhé půli brzy udeřili. A dvakrát během sedmi minut. „Byly to výstavní kousky,“ ocenil trefy hostující trenér Martin Hašek.

Fleišman, ač levák, si míč posunul na pravou nohu a tou střílel pod břevno. „V první moment jsem chtěl vystřelit levou, ale viděl jsem, že tam skáčou dva bohemáci, tak jsem míč zkusil seknout a šel do jejich protipohybu. Tou pravou to je vabank, ale díky bohu to skončilo v bráně,“ uvedl Jiří Fleišman.

Opravdu to byl v jeho případě takový risk? „Asi jo,“ smál se. „Soustředil jsem se na čistý kop. Byl jsem mezi penaltou a malým vápnem, takže jsem se snažil aspoň trochu tu ránu utáhnout.“

V 59. minutě po rohu, který proletěl na druhou stranu pokutového území, se parádně z voleje ke vzdálenější tyči trefil Pazdera.

Góly Baníku vstřelili krajní obránci. „Oba byli tam, kde mají být. Dostávají se tak k míčům, dohrávají souboje. A dali nádherné branky,“ ocenil střelce ostravský trenér Bohumil Páník.

Čím Baník protivníka přehrál? „Potřebovali jsme se dostat s nimi do soubojů a v nich jsme měli větší váhovou a výškovou převahu,“ řekl Páník. Dodal, že fyzičku hráči Baníku mají, když uspěli s Bohemians, kteří jsou kondičně jedním z nejlepších celků v lize.

„Narazili jsme na fyzicky dobře připraveného soupeře, namotivovaného, který věděl, co hrát, a využil kvality svých hráčů,“ uvedl Martin Hašek, trenér Bohemians 1905.