Útočník Jakubov si ligu v Ostravě nezahrál. Teď čeká, co bude

Co se stane? Vedení Baníku zatím vyčkává Fotbalisté ostravského Baníku nečekali, že na tom budou na podzim po návratu do první ligy tak špatně. Šéfové klubu mají před sebou náročnou zimu. A ještě vypjatější bude pro mužstvo jaro, aby se zachránilo. S pouhými dvěma výhrami a šesti remízami jsou Ostravští na patnácté sestupové příčce. Proč? „Dopláceli jsme na individuální chyby, soupeři každou potrestali,“ často opakoval ostravský trenér Radim Kučera. Spekuluje se i o jeho případném odchodu, byť mu majitel klubu Václav Brabec během podzimu vyjadřoval důvěru. Ve středu Radim Kučera slíbil, že se k nevydařené polovině sezony podrobně vyjádří v příštím týdnu. To by měli i šéfové klubu nastínit, jak mužstvo nastartovat. Zatím vyhodnocují podzimní výkony a výsledky. „Představu, jak mužstvo doplnit, máme, ale zatím se nic neděje,“ uvedl sportovní manažer Baníku Dušan Vrťo. „Nespíme, pracujeme na posilách, ale nic jistého ještě není.“ Jasno není ani o případných odchodech. „To bude záležet na tom, kdo přijde,“ podotkl Vrťo. Podle něj bude potřeba posílit osu mužstva. „Zkvalitnit potřebujeme každou řadu,“ dodal. Baníku po rozchodu s Petrem Vaškem chybí zkušený brankář, hodně nejistá byla obrana. Záložníci neudrželi stálou výkonnost. A útok? To byl především Milan Baroš, jednoznačně nejlepší hráč, jehož podporoval Carlos de Azevedo, který však často až moc držel míč. Baník stejně jako poslední Jihlava dostal nejvíce gólů ze všech celků – 32. Naproti tomu nastřílel 21 branek, což je společně se Spartou a Jabloncem pátý největší počet v lize. I tak Ostravští zahazovali spoustu šancí. „Dole je liga našlapaná. Uvidíme, jak to na jaře dopadne,“ řekl Vrťo.