Messi, Ronaldo, Suárez, Griezmann. Osmifinále MS začne zostra

Vítězové obou duelů na sebe narazí ve čtvrtfinále. Postoupí mladí Francouzi? Rozhádaní Argentinci? Nenápadná Uruguay? Nebo tým jednoho muže, Cristiana Ronalda?

Francie - Argentina osmifinále, sobota 16.00 (Kazaň) Předpokládané sestavy

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud. Argentina: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Banega, Mascherano, Pérez - Messi, Higuaín, Di María. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Ír.).

Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 5.



Argentinci po nečekané remíze s Islandem (1:1) a debaklu od Chorvatska (0:3) museli pro postup porazit Nigérii, což se jim povedlo až gólem obránce Marcose Roja z 86. minuty na 2:1. Jihoameričané ve skupině D obsadili druhé místo za suverénními Chorvaty.

„Nevím, jestli to byl zázračný postup, ale opravdu jsme se nadřeli. To nám ale zase dává větší sílu do zápasu s Francií. Mají excelentní hráče a dobrý tým, ale my jsme Argentina a máme svoje přednosti,“ řekl novinářům záložník Giovani Lo Celso, který hraje za Paris St. Germain.

Francouzi si postup do osmifinále zajistili už po těsných výhrách 2:1 nad Austrálií a 1:0 nad Peru. Na závěr skupiny C v možná nejnudnějším utkání šampionátu bez několika opor remizovali s Dánskem 0:0.

Věděli jste, že... ...Francie na světových šampionátech s jihoamerickými soupeři v posledních sedmi zápasech neprohrála a 757 minut neinkasovala? Tato série trvá od roku 1978, kdy Francouzi nestačili právě na Argentinu. Ta má s Francií dobrou bilanci: z jedenácti vzájemných utkání s ní prohrála jen dvakrát.

„Pracujeme na tom, abychom se zlepšili, protože to je v našich silách. Ale nejdůležitější je vítězit. Když budeme postupovat, všichni budou spokojeni a neuslyšíme, že nehrajeme krásný fotbal,“ uvedl obránce Samuel Umtiti.

Na hřišti se postaví proti spoluhráči z Barcelony Lionelu Messimu. Argentinský kapitán v zápase s Nigérií zabral, dal svůj první gól na šampionátu a byl opět tahounem mužstva. „V dresu Argentiny je jiný než v Barceloně. Má okolo sebe jiné hráče a také jejich hra je odlišná. Ale je pravda, že Argentinu už několikrát zachránil,“ podotkl Umtiti.

Messi soupeře pochválil. „Francie je velmi dobrý tým, má šikovné hráče, kteří jsou hodně rychlí a umí rozhodnout. Bude to bezpochyby těžké, ale vím, co je třeba udělat. Teď pro nás začíná nový turnaj. Musíme zvítězit, jakoukoli cestou to půjde,“ prohlásil jednatřicetiletý útočník, který ještě nikdy ve vyřazovací fázi MS neskóroval.

Uruguay - Portugalsko osmifinále, sobota 20.00 (Soči) Předpokládané sestavy

Uruguay: Muslera - Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt - Nández, Torreira, Vecino - Bentancur - Suárez, Cavani. Portugalsko: Patrício - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Quaresma, Carvalho, Moutinho, Mário - André Silva, Ronaldo. Rozhodčí: Ramos - Torrentera, Hernández (všichni Mex.).

Umístění v žebříčku FIFA: 14. - 4.

Podle sázkových kanceláří nejvyrovnanější osmifinále, bookmakeři dokonce nezvykle vypsali na remízu po základní hrací době nižší kurz než na výhru Uruguaye či Portugalska.



3+1 střídání Novinkou letošního mistrovství světa je možnost čtvrtého střídání v průběhu prodloužení.

„Čeká nás velmi silný a úderný tým. Že vyhráli mistrovství Evropy, hovoří za vše. Ráz zápasu budou určovat detaily a my se budeme snažit odstavit jejich útočníky,“ řekl uruguayský záložník Matías Vecino.

„Jsme úřadující mistři Evropy a na hřišti to musíme demonstrovat,“ reagoval portugalský obránce Cédric Soares.

Půjde o souboj Cristiana Ronalda s Luisem Suárezem, druhého s třetím střelcem uplynulého ročníku španělské ligy.



Suárez dal ve skupině dvě branky a Ronaldo se trefil dokonce čtyřikrát, takže se dělí v tabulce kanonýrů turnaje o druhé místo za vedoucím Angličanem Harrym Kanem. Portugalský kapitán se blýskl na úvod proti Španělsku hattrickem, v posledním duelu s Íránem ale nedal penaltu.

„Ronaldo je prvotřídní světová hvězda, ale nemůžete se na zápas připravovat tak, že budete přemýšlet pouze o jednom hráči. Budeme ho bránit se stejným respektem jako ostatní hráče,“ řekl uruguayský obránce Sebastián Coates.



Jeho celek se může pyšnit takřka neprostupnou obranou. Mistři světa z let 1930 a 1950 v letošních šesti utkáních ještě neinkasovali a bez obdržené branky zvládli i březnový zápas na turnaji v Číně s českým týmem (2:0). Portugalsko zase z posledních 32 soutěžních duelů jen jednou prohrálo v základní hrací době.

„Ano, jsme spokojeni, že neinkasujeme, ale stále je prostor pro zlepšení. Osmifinále bude extrémně náročné, protože nás čeká mnohem těžší soupeř, než jsme měli ve skupině,“ řekl uruguayský trenér Oscar Tabárez.

„Uruguay je skvěle propracovaný tým s trenérem, který je vede už dvanáct let. Dobře ví, co od zápasu chce. Myslím, že to bude pro obě strany velmi náročné. Ale já věřím svým hráčům a myslím, že půjdeme do dalšího kola,“ dodal portugalský kouč Fernando Santos.

Uruguay usiluje o první postup do čtvrtfinále od roku 2010, kdy skončila čtvrtá. Portugalsko se naposledy dostalo na MS mezi poslední osmičku před dvanácti lety.