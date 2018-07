Liga v Brně bez Brna. Jsme rádi za každého fanouška, váží si Opavané

„Opaváky bylo slyšet dost, bylo to dobré. Možná byla i lepší atmosféra, než když tu hraje Brno,“ prohodil zlínský obránce Josef Hnaníček.

Zatímco Zbrojovka se v neděli potila při druholigové řeži ve Vlašimi, její stánek v sobotu ožil nejvyšší soutěží. Náhradní domov na něm našla Opava, na jejímž vlastním hřišti se chystá instalace umělého vyhřívání.

První pobyt v „emigraci“ pro ligového nováčka dopadl neslavně, Zlínu podlehl 1:2. „Jsme zvyklí na náš stadion, kde se cítíme víc silní. Ale takové jsou podmínky a my se s tím musíme poprat,“ prohlásil opavský útočník David Puškáč. „V pátek jsme tu měli trénink, takže jsme si to trošku osahali. Ale pořád si musíme zvykat. Ochozy jsou daleko, je to něco jiného než u nás doma.“

Formální převléknutí brněnského stadionu na opavský příliš zabrat nedalo. Slezský klub si přivezl své vlastní reklamy, vyměnil se také vysouvací tunel, kterým hráči vstupují na hřiště.

Naopak kabina Zbrojovky zůstala nedotčena, stejná byla pořadatelská služba. „Znají stadion, jsou tam už zaběhnutí. Vědí co a jak, takže je pro nás jednodušší najmout si je než do Brna vozit vlastní pořadatele,“ vysvětlil opavský technický ředitel Jaroslav Rovňan, jenž spolupráci s domácím klubem chválil. „Veškerý servis pro diváky bude jako při zápasech Brna,“ těšil se.

To tak úplně pravda nebyla, protože obvyklá světelná tabule zůstala z technických důvodů zhasnutá a nahradila ji malá tabulka zavěšená na plotě, připomínající zvyklosti z krajských a okresních soutěží.

Hlavní otázkou však bylo, jak se ke 170 kilometrů dlouhé štrece z vlastního města postaví opavští příznivci. Odhady, že jich přijedou přes dva tisíce, se ukázaly liché, slezský klub ani nevypravil avizovaný speciální vlak. Ohlášeno nakonec bylo 1 118 diváků, tedy na ligové poměry chabé číslo.

„Byli jsme v očekávání. Že v tomto počasí přijelo tisíc nadšenců, za to jim děkuju,“ narážel opavský trenér Roman Skuhravý na úmorné vedro. „Ani se nedivím, že jich nepřijelo víc. I vzhledem k naštvanosti, že po třinácti letech nemohou jít na první ligu na svůj stadion. Na něm by se hrálo v jiné atmosféře.“

To však neznamená, že by duel v Brně neměl důstojné kulisy. V reálu stadion nebyl o moc prázdnější než při některých zápasech Zbrojovky, jež si však počty diváků přikrašluje. A chorály opavských fanoušků se z ochozů linuly po celou dobu utkání.

„Povzbuzují nás vždycky, je to pro nás velká pomoc,“ ocenil záložník Pavel Zavadil. „Jsou fantastičtí. I když se nedaří, pořád fandí. My si toho strašně vážíme,“ uvedl střelec opavského gólu Puškáč, který však zároveň poznamenal: „Nechtěl jsem tipovat, kolik lidí přijde. Jsme rádi za každého fanouška, ale (v prvním kole) na Spartě to bylo lepší.“

Návštěvě příliš nepomohli místní příznivci, neutrální duel jich oslovil minimum. Nenalákal je ani návrat nezmara Zavadila, který se za pět let v Brně vypracoval téměř v legendu. „Těšil jsem se, dlouho jsem tady nebyl. Ale teď jsem zklamanej,“ procedil po prohře.

Opavský veterán Pavel Zavadil.

Šanci zahnat stesk po první lize budou mít fandové v Brně díky opavskému vyhnanství nejspíš ještě šest. Můžou se vůbec Slezané cítit na Srbské jako doma? „Je to jen o zvyku,“ míní zlínský Hnaníček, který tu před pěti lety našel se Znojmem azyl na celou sezonu. „Nám se tu ze začátku nedařilo, ale pak jsme si z toho udělali domácí prostředí, protože soupeřům se tu hraje těžko.“