Geniální standardky je klíčovým hráčem, chválí Zavadila trenér Opavy

Do sestavy se vrátil po dvou zápasech. Poprvé v sezoně byl na hřišti celých devadesát minut.

„Měl jsem téměř třítýdenní pauzu, takže jsem rád, že jsem se dal zdravotně dohromady,“ řekl čtyřicetiletý středopolař. „Od středy jsem znovu trénoval.“

Opavský trenér Roman Skuhravý upozornil, že Zavadil je jediný zkušený hráč v týmu. „Je pro nás hodně důležitý,“ uznal kouč, byť přiznal, že ho v některých zápasech nepostavil, ač by sám záložník rád hrál. „Měl jsem jiný názor,“ dodal Skuhravý, který nechal Zavadila na lavičce na hřištích Slavie Praha (0:1) a Mladé Boleslavi (1:6). „Vždy, když nehrál, tak proto, že jsme cestovali někam ven.“

V utkání s Jabloncem po Zavadilovi chtěl, aby precizně vykrýval prostor ve středu hřiště. „A to s Tomášem Jursou skvěle plnili. A když Pavel přidá to, co geniálně umí, zahrávat standardní situace, stává se z něj náš klíčový hráč,“ uvedl Skuhravý. Ostatně po Zavadilově rohu Puškáč vstřelil druhý opavský gól.

„Věděli jsme, že Jablonec má výbornou formu, což předvedl v předešlých třech zápasech,“ řekl Pavel Zavadil. „Dá se říct, že jsme z minima vytěžili maximum. První gól dal Joel (Kayamba) trochu se štěstím a druhý jsme přidali po standardce, když Jurdič (Jursa) vrátil centr před branku a kluci to doklepávali.“

Podstatný byl podle Zavadila disciplinovaný výkon. „Plnili jsme to, co jsme si řekli. S takovou bojovností a odvahou se má hrát liga.“

Záložník připustil, že Opavským v týdnu pomohlo vysoké vítězství 5:0 v poháru ve Frýdku-Místku. „Každé vítězství pomůže, ale proti Jablonci, proti hodně kvalitnímu soupeři, to bylo úplně jiné utkání, a to říkám se vším respektem k Frýdku-Místku.“

Podle Zavadila bylo důležité i to, že Opavští poprvé v sezoně v ligovém duelu vedli. „To nám dodalo sebevědomí, celá obrana, celé mužstvo pak vzadu pracovalo bezchybně. Vyvarovali jsme se chyb, které jsme dělali minule. Všechny musím pochválit.“

Takže z opavské hry zmizela naivita, o níž dříve trenér mluvil? „Souhlasím. Jablonec neměl žádnou tutovku a my ho naší poctivou defenzivou k ničemu nepustili,“ odpověděl Pavel Zavadil. „Věřím, že nám výhra pomůže. Jsme rádi, že jsme nezapomněli vyhrávat. Teď máme dva týdny pauzu, takže se musíme dobře připravit na další zápasy.“