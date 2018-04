Brankář Šrom se v Opavě zase zvedl. Nulu držel 488 minut

„Těch pět nul je super, to nejlepší, co může být,“ řekl Vojtěch Šrom. „Ale je to práce celého mužstva. Kluci blokují střely, nepouští balony na bránu. To je naše největší devíza. Zlepšili jsme obranu a už nedostáváme hloupé góly.“

Přitom na podzim Opavští jen dvakrát nedostali gól. Co se změnilo? „Zamakali jsme. Hlavní je, že si vše sedlo. To je důležité. Jen doufám, že to bude pokračovat.“

Šrom odmítl, že by opavská obrana byla neprostupná. „Chceme hrát hodně nahoru, a když uděláme chybu, tak to docela smrdí. Jenže to k hernímu pojetí, které po nás chce pan trenér (Skuhravý), patří.“

Problémy brankáři nedělá ani to, že se před ním střídá tří- a čtyřčlenná obrana.

„Pro mě to taková změna není. Když rozhodčí na začátku pískne, hrajeme s tříčlennou obranou a rozestavení se přizpůsobuje situacím podle vývoje hry. My vlastně pořád hrajeme na tři beky. A mezi ně se zatahuje Šafa, když jde od soupeře dlouhý nákop nebo když se protihráči posouvají do stran,“ zmínil záložníka Jana Schaffartzika. „A ty změny rozestavení dokážeme rychle zvládnout i díky tomu, že spolu pořád mluvíme.“

Loni v létě devětadvacetiletý Vojtěch Šrom řešil další kariéru. V Baníku Ostrava ani v Karviné, kde hostoval na podzim 2016, o něj neměli zájem. A po půl roce skončil i v bulharském celku Černo More Varna.

„Bral jsem to tak, že když mi nic nevyjde, tak půjdu pracovat jako ostatní lidi,“ přiznal. „A poté, co přišla nabídka z Opavy, tak jsem si s rodinou řekl, že to zkusím. Proč ne?“

Nyní prožívá znovu vzestup. „Zvedl jsem se už jen tím, že jsem do Opavy přišel, že jsem se dostal tady do skvělé party a mužstvu se daří. To je na psychiku to nejlepší.“

V Opavě čekal na příležitost. Dočkal se jí ve 13. kole, kdy mužstvo porazilo Olympii Praha 5:1. Poté se na jedno utkání vrátil do branky Vilém Fendrich. Leč od 15. kola Šrom v sestavě Slezského FC nechyběl.

„Vilda předváděl skvělé zákroky, několikrát nás podržel a díky němu máme hodně bodů,“ prohlásil Vojtěch Šrom. Odmítl však, že by mu do sestavy pomohlo Fendrichovo zranění. „Chytal jsem už předtím, než šel po podzimu na operaci kolena.“

Vilém Fendrich se po chirurgickém zákroku hned zapojil do zimní přípravy, jenže koleno mu natékalo. „Bohužel přišly komplikace. Zatím nedokážu říct, jestli budu v pořádku za týden nebo za tři. Důležité je nic neuspěchat,“ uvedl Fendrich na klubovém webu.

„Máme dobré vztahy, takže bych byl rád, aby byl Vilda zdravý a abychom se o místo v sestavě prali na hřišti,“ podotkl Vojtěch Šrom.

Brzy by se společně mohli radovat z postupu mezi elitu, když největší opavští soupeři na jaře ztrácejí. „Vůbec bych se na ostatní nedíval,“ prohlásil Šrom. „My musíme pořád makat a vyhrát, co se dá.“ Nejlépe i v neděli od 17.00 ve Vlašimi.