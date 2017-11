Opava si zvyká na tlak. Snad už bylo výpadků dost, doufá Žídek

Hosté přiznali, že jim chyběl důraz. To jste měl tolik místa?

Byla tam nějaká hlavička, odražený balon, který vyplaval přede mnou. Snažil jsem se jen trefit bránu.

Jak těžké bylo prosadit se, když jste prvních dvacet minut do domácích bušili a oni odolávali?

Na Vítkovice platí kombinace. A celý první poločas, nejen dvacet minut, byl v naší režii. Hráli jsme, jak jsme chtěli.

Ve druhém už ne?

To jsme zbytečně trochu znervózněli.

Trenér podotkl, že jste se báli vyhrát.

(směje se). To asi ne, ale je to dané i hrou soupeře. Když už nemá co ztratit, tak začne běhat, napadat a nějaká ztráta míče přijde. To vedlo k vyrovnání. Ale pomohlo nám, že jsme pak rychle dali ten druhý gól.

Znovu jste hráli s tříčlennou obranou, což je v českém fotbale dost nezvyklé. Vyhovuje vám to?

Teď jsme si dávali větší pozor, protože v některých zápasech jsme se i my krajní obránci moc soustředili na útok. Tentokrát jsme si řekli, že se my tři vzadu budeme více soustředit na defenzivu. A šlapalo to dobře.

Překvapilo vás, že jste minulé dva zápasy venku prohráli a trochu jste bodově ztráceli?

Ono je to těžké... Loni jsme se smáli, jak trenér Baníku pan Petržela říkal, že soupeři proti nim pokaždé hrají, jako by šlo o zápas roku. A mám pocit, že teď to tak je na nás. Je to o to těžší, ale musíme se na každý zápas koncentrovat a hrát více než na sto procent. Někdy se to nedaří, ale snad už výpadků bylo dost.

Je to pro vás něco nového, když se nyní protivníci na vás tak připravují?

Pro většinu kluků rozhodně. Zvykáme si, ale ono to půjde.