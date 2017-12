Opavský Smola: Pro útočníka je důležité, aby střílel góly pravidelně

Opavští fotbalisté mají volno. Připravují se individuálně. Leč jejich nejlepší střelec, Tomáš Smola, zůstává na stadionu. Domů do Loun vyrazí až na Vánoce.

Začátkem prosince byl na operaci kolena, které nyní posiluje. „Původně to vypadalo na utržený křížový vaz, což se naštěstí nepotvrdilo,“ vrátil se Smola na začátek prosince. „Lékaři mi koleno vyčistili, tak že teď rehabilituji.“

A k tomu si může užívat titulu podzimního nejlepšího střelce v kraji. „Jak se to povedlo, že soutěž vedu?“ zajímal se.

Fotbalisté v krajském přeboru sice nastříleli více branek než on, jenže záleží na úrovni soutěže. Každou násobíme koeficientem podle její náročnosti. A tak má Tomáš Smola zatím nejvíce bodů ze všech.

Na podzim jste nastřílel jedenáct branek. Jste spokojený?

Každý útočník chce dávat góly. Co nejvíce. V tom nejsem jiný. Uplynulý půlrok mi vyšel, ale důležité bude, aby to pokračovalo i na jaře.

Nyní jste už nastřílel více gólů než za celou minulou sezonu, svou první v Opavě, kdy jste jich měl devět. Znamená to, že jste se s týmem už sžil?

My hrajeme hodně ofenzivní fotbal, který by seděl každému útočníkovi. Dost by jich z toho těžilo stejně jako já. Takže je to spíše zásluha ofenzivní hry našeho mužstva.

Ostatně druhý za vámi je váš spoluhráč Nemanja Kuzmanovič a mezi dvaceti nejlepšími střelci je vás pět z Opavy.

Přesně tak. Na tom je vidět, jak nám nynější způsob hry vyhovuje.

Také jste nastříleli 42 gólů, suverénně nejvíce ve druhé lize.

To sice ano, ale ještě takových deset patnáct tutovek jsme zahodili. Produktivitu máme dobrou, ale byly zápasy, v nichž jsme těch branek mohli nastřílet daleko více.

Hrál jste už v tak útočně laděném týmu?

Ne, to určitě ne. A samozřejmě mi to vyhovuje stejně jako většině kluků v Opavě. Na druhou stranu se často necháme unést spádem zápasu, hrou a z brejku dostaneme laciný gól, což je ta odvrácená strana.

Hecujete se s opavskými útočníky, kdo bude nejlepším střelcem?

Ne. Chceme dávat góly všichni, ať se trefí Kuzma, Joel, nebo já, tak je to jedno. Hlavně abychom vyhrávali. Pro útočníka jsou góly důležité, ale abychom mezi sebou soupeřili, to ne.

Takže nemáte problém nahrát lépe postavenému spoluhráči?

Nemáme, snažíme se vyhovět si. Dostanete se sice do situací, kdy vidíte jen bránu, a tak střílíte, ale pokud je spoluhráč v lepším postavení, nahrajeme si.

Je na podzim nějaký váš gól, který vám utkvěl v paměti?

Napadá mě ten poslední s Hradcem Králové na 2:2. Nebyl ničím zajímavý, střílel jsem do prázdné branky, ale byl to fantastický zápas, otočili jsme ho na 3:2.

Co je pro vás důležité, abyste góly dával. Máte nějaký rituál?

Nemám, ale musíte dávat góly tak nějak průběžně. Když se v jednom utkání netrefíte, tak je potřeba, aby to v tom dalším vyšlo. Jakmile máte tři čtyři zápasy pauzu, tak už je to takové horší na psychiku.

Na podzim jste góly pravidelně střílel.

Ano, ale minulý půlrok tomu tak nebylo, to jsem dal jen jeden gól.

Takže nynější podzim vám vyšel stejně dobře jako ten minulý?

To jo, jenže pak přišlo to nepříjemné období. Na jaře mi to tam ne a ne spadnout.

Co musíte udělat pro to, aby se to příští rok na jaře neopakovalo?

Nevím, ale určitě dávat góly už v přípravě.

Tu po operaci kolena stihnete?

První týden, možná dva, budu ještě posilovat koleno, ale pak začnu normálně.