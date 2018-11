Hattrick, o který nestojí. Sparta chce v poháru konečně přežít zimu

MOL Cup pozná posledního čtvrtfinalistu. Už dřív postoupili Bohemians, Olomouc, Ostrava, Karviná, Liberec, Teplice a obhájce trofeje Slavia.

Naopak překvapivě mimo hru už jsou úřadující ligový šampion z Plzně či Jablonec, poslední finalista.

Sparta v boji o postup mezi nejlepších osm ztroskotala na podzim 2016 ve Zlíně a loni selhala doma s Ostravou.

Pohár naposledy vyhrála v roce 2014, kdy získala i ligový titul. Od té doby je bez trofeje. A její letošní výkony nenasvědčují tomu, že by se něco změnilo. Pokud by v Opavě prohrála, nebralo by se to už jako překvapení.

Je to poslední zápas Mol Cupu v kalendářním roce 2018, čtvrtfinále je na programu až na jaře.

Spartě se nedaří, v lize klopýtá, je třetí s devítibodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Naposled doma proti Jablonci neskórovala a brala jen bod.

„Uděláme změny, ale myslím si, že nastoupíme v dost silné sestavě na to, abychom utkání zvládli. A chceme ho zvládnout, protože hrajeme o trofej. Musíme udělat všechno pro to, abychom postoupili,“ řekl pro klubový web asistent Radoslav Kováč, kterému den před utkáním bylo devětatřicet.

Sparta se do Opavy vydala v úterý vlakem, ve východní části země zůstane do soboty, kdy ji čeká ligové utkání v Uherském Hradišti proti Slovácku.

Sparta jako Bayern V poháru s T-Mobilem Sparťanští fotbalisté v pohárovém utkání v Opavě nastoupí s logem nového významného partnera. Na nejviditelnějším místě na hrudi budou mít v zápasech Mol Cupu logo společnosti T-Mobile. Nově je generálním partnerem Sparty v soutěžích UEFA a v národním poháru. Telekomunikační společnost je dlouholetým generálním partnerem Bayernu Mnichov. Dres Sparty a Bayernu Mnichov „T-Mobile byl už v minulosti silným partnerem Sparty, v tuto chvíli se stává jedním z těch nejdůležitějších," řekl sparťanský generální ředitel František Čupr. "Jedná se o dlouhodobou spolupráci, která je pro klub z ekonomického hlediska velice významná." Na dresech pro ligová utkání zůstává na dresech logo SazkaBet.

Opava ještě jako druholigový celek na jaře 2017 hrála ve finále o přímý postup do Evropské ligy, ale podlehla Zlínu. V minulém pohárovém ročníku vypadla ve třetím kole.

V ligové tabulce je devátá a na Spartu si věří.“Doma dokážeme hrát s kýmkoliv. Na utkání se všichni moc těšíme,“ řekl na klubovém webu opavský záložník Tomáš Jursa.

Vzájemný zápas v této sezoně v prvním ligovém kole Sparta doma vyhrála 2:0.

„Opava tu hrála v rozestavení 3-5-2 ještě za trenéra Skuhravého. Od té doby změnili trenéra a hrají na čtyři hráče vzadu. Takže to bude trochu jiný soupeř,“ myslí si Kováč.