Kuzmanovič, rozčarovaný specialista na Slavii: Moje góly byly k ničemu

Nepotěšilo ho ani to, že svou trefou v pondělní dohrávce 17. kola dostal svůj tým do vedení 2:1...

„Za ten gól nemůžu být rád. Znovu jsme prohráli, takže moje góly byly k ničemu,“ připomněl prohry 1:3 a 2:3. „Jsem zklamaný.“

Už v první půli jste mohl dát gól, když jste se dostal za obranu Slavie, jenže jste minul branku.

Čekal jsem, že budu mít míč na pravou nohu, jenže to vyšlo na levou a těsně jsem minul.

Je prohra o to krutější, když jste stav otočili z 0:1 na 2:1?

Prohráli jsme si to sami. Přitom nám hodně pomohla penalta, kterou Zavoš (Zavadil) proměnil. Přežili jsme nějaké šance soupeře, dali se do kupy a začali druhý poločas velmi dobře. Ale bohužel.

V čem byl problém?

Srazily nás vlastní chyby. Dostali jsem dva góly po dlouhých nákopech, kdy hostující hráči byli sami před naší brankou. K tomu si necháme dát dvě žluté karty za pět minut za kecy a strčení do protihráče, i když zase tak intenzivní nebylo a Hušby tam překážel.

Bek Coufal si připomněl svoje opavské začátky Slávistický obránce Vladimír Coufal se po šesti letech vrátil na opavský stadion. „A hodně mě překvapil,“ řekl po výhře Slavie 3:2 nad Slezským FC Opava v pondělní dohrávce 17. kola první ligy. „Tráva byla fantastická. Na té se hrálo samo. A jako vždy byla úžasná atmosféra.“ Coufal je odchovancem ostravského Baníku. Přes Hlučín se dostal do Opavy, kde začal s profesionálním fotbalem. „Proto jsem se do Opavy těšil. Tady jsem se nakopl, než jsem přestoupil do Liberce,“ připomněl Coufal. „Jsem rád, že tady zůstali ještě nějací kluci, kteří kopali se mnou. Znám Šafu a Hrabku (Jana Schaffartzika a Matěje Hrabinu). Pokecali jsme, už když hráli u nás v Edenu.“ Vladimír Coufal uznal, že se na výhru nadřeli. „Opavští hráli hodně nepříjemný fotbal. Hrají ze zabezpečené obrany a posílají dlouhé nákopy na Smolu, který má dobrou formu. Udrží spoustu balonů. Sbírají odražené míče a mají rychlý přechod do útoku.“

Smola v 70. minutě za stavu 2:2 strčil do Hušbauera, když chtěl rozehrávat, načež sudí po druhé žluté kartě vašeho útočníka vyloučil. Byl to rozhodující moment?

To strčení bylo viditelné a rozhodčí si to obhájí. Pak už to pro nás bylo těžké. Navíc když brzy nato přišel zase dlouhý nákop a my dostali gól. To už bylo hodně složité se stavem něco udělat.

Proč jste si ty dlouhé nákopy nepohlídali?

To nedokážu říct. Nebyly to akce po brejku nebo po ztrátě míče. Ale zbytečný byl i ten druhý gól na 2:2. To jsme odkopávali balon a Hušby ho vracel z vlastní půlky. Předpokládal jsem, že obrana je u sebe. Nevím, zda spekulovali, že Vojta (Šrom) vyběhne. Ale nechali jsme Zmrhala zaběhnout za obranu a vyřešil do výborně.

Je pro vás povzbuzením, že jste se Slavií odehráli naprosto vyrovnané utkání?

To ano. Doma dokážeme hrát s každým, ale teď z toho nic nemáme. Fakt jsme udělali moc vlastních chyb. Příště se jich musíme vyvarovat. Víc bojovat a věřím, že výhra přijde.