Fotbalová Opava rekonstruuje a hledá ligový azyl. V Brně a ve Znojmě

Všechno směřuje k tomu, že to bude buď v Brně, kde o ligu právě přišli, nebo ve Znojmě, kde o postupu do ní marně snili.

„Měli by to k nám sice hodně daleko, ale udělali bychom všechno pro to, aby u nás domácí prostředí opravdu našli,“ řekl Michal Sobota, sekretář 1. SC Znojmo.

Šlo by o zápasy nejméně do první poloviny září, kdy by měl být - v ideálním případě - trávník v Opavě připraven.

Podle informací MF DNES je právě Znojmo nejblíž dohodě s ligovým nováčkem. Vedení tamního klubu poskytlo Opavě k nahlédnutí vzory smluv, které mělo uzavřené s Brnem, když na jeho stadionu v Králově Poli hrálo svoje domácí ligové zápasy v sezoně 2013/14. Má taky dohodu s městem, že Opava může ve Znojmě hrát, a rovněž o tuto variantu stojí. „Jsme nachystaní. Rádi bychom, aby Opava byla u nás. Byla by to vzpruha pro zdejší fotbal,“ přeje si Sobota.

Potřebné kroky k uspořádání domácích zápasů Opavy nicméně dělají taky v Brně. Tam by byl pro fanoušky lákadlem start Pavla Zavadila, nedávného brněnského hráče, v dresu Slezského FC.

„Opava nás oslovila a my nemáme s poskytnutím azylu problém. V současnosti hledáme cestu, jak vše realizovat, konkrétně probíhají jednání s bezpečnostními složkami a statutárním městem Brnem, které je vlastníkem stadionu,“ sdělil mluvčí klubu Martin Lísal.

K Brnu a Znojmu došel opavský nováček poměrně složitou cestou. Podle platných fotbalových regulí musí totiž oslovit všechny kluby, respektive majitele stadionů na Moravě a ve Slezsku, které splňují prvoligová kritéria.

V Ostravě to město a klub odmítly, protože kvůli rivalitě fanoušků by bylo velmi složité uhlídat bezpečnost na zápasech. V Karviné zájem měli, ale stadion je tam opraven z dotací EU a ty neumožňují pronajímat ho. Varianta s Olomoucí pak padla proto, že Sigma bude hrát Evropskou ligu.

Proto bude Opava cestovat. Buď 150 km do Brna, nebo 235 km do Znojma. Stadiony jsou tam pro ligu vyhovující; brněnský ihned, znojemský by potřeboval přidat sedačky do sektoru naproti hlavní tribuně.

„To není velká investice, jde o to, obětovat část tribuny a sedačky přidělat. Třeba právě díky zápasům Opavy by se nám té injekce rychle dostalo,“ rozvažuje sekretář Sobota. Jasno by mělo být brzo.