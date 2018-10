Bojíme se hrát, dumá opavský útočník Smola před soubojem s Příbramí

Může to být i tím, že jste trochu změnili styl hry, že se více než v úvodu sezony zaměřujete na obranu?

To, že se snažíme více myslet na bránění, je jedna věc, ale dopředu máme furt stejné pokyny. Je to spíše o osobní odvaze.

„Všechno hrajeme dozadu, není tam přímočarost, centry létají, kam by neměly.“ Tomáš Smola, opavský útočník

S Příbramí jste doma v závěru minulé sezony slavili postup do ligy, byť jste remizovali 1:1. Teď se potkáte mezi elitou. Vzpomínáte na to utkání?

Mám na něj vzpomínku. A velkou. Jelikož jsme remizovali, tak nálada po zápase nebyla vůbec dobrá. Moc dobře si na to utkání i na to, co se dělo po něm, pamatuji. Je to jedna z věcí, kterou bychom měli napravit.

Co se po zápase stalo?

Bylo tam něco v kabině, nějaké rozbroje. Ale to je interní věc, to do médii nepatří. Podstatné bylo, že jsme také postoupili, ale je fakt, že jsme si to představovali jinak.

Tak pojďme do dneška. Nový trávník jste si osahali v poháru s Jihlavou. To vám určitě pomohlo.

Velké poděkování patří Jardovi Rovňanovi (technický ředitel klubu – pozn. red.), co všechno kolem té rekonstrukce hrací plochy předvedl. Byl tam od rána do večera. Dík zaslouží i ostatní, kteří vyhřívání dělali. Tráva je fantastická. Na nic se nemůžeme vymlouvat.