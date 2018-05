Naštvaný kouč, málem rvačka a pak euforie hostů. Opava slavila rozpačitě

Žádné velké oslavy opavského postupu se zatím nekonaly. Fandové už na začátku utkání křičeli, že jsou prvoligoví. A po utkání si spolu s fotbalisty děkovali za báječnou sezonu.

„Ale jsem rozzlobený, protože jsme chtěli zažít euforii, zvítězit, ale dovolili jsme, aby tady slavila Příbram,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. „Fanouškům patří obrovský dík, protože jsou fantastičtí. Kéž bychom se jim dneska vyrovnali.“

Že by na opavské fotbalisty dolehlo uspokojení z jistoty postupu? „Příbram si tady jela pro bod, hrozila z brejků. Chtěla tu vyhrát za každou cenu. Ale my také,“ namítl opavský záložník Jan Schaffartzik.

„Nebylo to uspokojení. Z kluků bylo cítit, že chtějí uspět, ale nehráli jsme dobře,“ řekl Skuhravý. „Byli jsme daleko od sebe a vyvrcholilo to bláznivým zákrokem Skácela a nedisciplinovaností Kayamby.“

Skácel v závěru skluzem srazil Kayambu, který do něj strčil, a na hřišti se strhla mela. Hráči se málem porvali. Až k nim vletěl i příbramský trenér Josef Csaplár, aby je uklidnil. Jak Skácel, tak Kayamba dostali v 81. minutě červenou kartu. „Ten zápas byl těžký, důležitý, v závěru i zbytečně nervózní,“ upozornil příbramský trenér Josef Csaplár. „Ale my jsme hráli o hodně, už jsme to chtěli mít za sebou. Výsledkem jsme se potěšili hlavně my.“

Skuhravý nebyl spokojený především s prvním poločasem. „To se ukázal klasický český hráč. Pokud si může ulevit, tak to udělá,“ zlobil se kouč. „Takovou bouřku jako o přestávce jsem v kabině ještě nikdy neudělal.“

A zabralo to. „Do druhé půle jsme vstoupili výborně, ale místo toho, abychom vedení pojistili z obrovské šance Davida Puškáče, když jdeme ve dvou na brankáře, tak z protiútoku nedostoupíme hráče a soupeř perfektně zakončí brejk.“

Opavští do utkání nastoupili s vousy a ty ještě měli nabarvené nažluto... „Přišel s tím Joel Kayamba,“ prozradil Jan Schaffartzik. „Říkal jsem si, že hůř než on už vypadat nemůžu, tak jsem si to dal. A přidali se všichni. Je vidět, že spolu žijeme. Někomu se do toho sice moc nechtělo, ale pak jsme si řekli, do prčic, tohle se nestává každý rok.“

Jen trenér odolal. „Bude se muset ale vyplatit,“ řekl Schaffartzik. Přiznal, že dvě kola před koncem cítí úlevu, že je mužstvo mezi elitou. „Před čtyřmi roky jsem říkal, že můj sen je s Opavou postoupit do první ligy,“ uvedl Jan Schaffartzik. „Někteří se mi smáli, někteří říkali, že tak maximálně v dalším životě. Takže jsem se asi znovu narodil. Nebo probudil, protože teď si svůj sen žiju. A žijeme jej všichni. Nejsme tým, který by měl ligové zkušenosti, a teď si nejvyšší soutěž zahrajeme. Je to neskutečný pocit.“