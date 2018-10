Opava - Příbram 5:0, návrat domů ve velkém stylu a hosté dál tápou

„Myslím, že pod mým vedením to byl nejlepší výkon, ale chtěl bych, aby to nebyl jen nějaký výstřelek, ale abychom se podobnými výkony prezentovali i dál,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký na tiskové konferenci.

Svěřenci Josefa Csaplára neodčinili minulý debakl 0:6 s Jabloncem. „Co soupeř vystřelí na bránu, z toho je gól. Stalo se to proti Jablonci i teď. V pokutových územích jsme byli slabí - v ofenzivním i defenzivním. S tímhle se utkání hrát nedá, proto je z toho takový výsledek,“ uvedl příbramský kouč Csaplár.

Opava začala sezonu v brněnském azylu, na stadionu v Městských sadech po rekonstrukci trávníku hrála poprvé před dvěma týdny pohárový zápas s Jihlavou, kterou porazili až penaltou z 88. minuty.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Dnes naopak Slezané začali výborně. Hrabinovu přízemní střelu ještě zlikvidoval Švenger, ale ve třetí minutě už příbramský brankář inkasoval. Kayambův centr v šestnáctce propadl Zapalačovi a ten si připsal premiérový ligový gól v kariéře.

Za dvacet minut domácí vedli 2:0. Kuzmanovič vysunul do úniku Kayambu, konžský záložník chladnokrevně obešel Švengera a zamířil do prázdné branky.

Po souboji domácího Jursy s Fantišem nařídil rozhodčí Julínek pokutový kop, který však ve 31. minutě zahodil Skácel a nepovedenou ránou nechal vyniknout brankáře Šroma.

„Penalta byla zbytečná, to ano. Naštěstí mě konečně něco trefilo, takže za to buďme rádi,“ podotkl Vojtěch Šrom. Jeho protějšek Švenger poté ještě zlikvidoval Smolovu střelu po rohu.

Opavskému týmu vyšel i vstup do druhého dějství. Ve 49. minutě Zavadil přímý kop z velké dálky zakroutil do branky a nachytal příbramskou obranu v čele se Švengerem. Čtyřicetiletý záložník Zavadil se v této sezoně trefil poprvé.

„Po třetí brance Zavadila už byla hra v naší režii. Defenziva celého týmu pracovala, jak jsme si řekli. Nepustili jsme soupeře do žádné gólové šance,“ těšilo Kopeckého.

Opava porazila Příbram poprvé od roku 2003.

Slezané byli při chuti a vytvářeli si další šance. Blízko gólu byl Smola, kterého vychytal Švenger. V 84. minutě si Janetzkého přihrávku srazil do vlastní sítě Průcha a příbramský debakl v nastaveném čase korunoval střídající Juřena povedenou střelou na zadní tyč.

Příbram si nevylepšila postavení nejhoršího venkovního týmu nejvyšší soutěže, mimo svůj stadion ze šesti utkání získala jediný bod. Opava si spravila chuť po předchozích dvou prohrách za sebou.

„Máme určité absence. Navíc bez Matouška nebo Slepičky to moc nejde. Je to jako když Barceloně odejde Messi nebo Suárez,“ upozornil Csaplár. „Uzrály určité věci a nyní končí určité období. Neříkám, že končím. Končí období mládí a kravin. Nastává období dospělosti. Buď na to máš, nebo nemáš,“ dodal kouč Středočechů.