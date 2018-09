Jak se zvednout z bahníčka? dumá opavský trenér Skuhravý

Opavští čekají na vítězství v tomto ročníku ligy šest kol a v sobotu od 17.00 v brněnském azylu hostí Jablonec. „Sám jsem na ten zápas zvědavý,“ usmál se Skuhravý. „Moc se těším, protože v Jablonci znám hodně lidí z realizačního týmu i těch okolo mužstva.“

Pro Skuhravého to bude vůbec poprvé, co se v soutěžním utkání proti Jablonci postaví. „Ale samozřejmě v téhle chvíli mě zajímá jenom to, jak se zvednout z toho bahníčka, do kterého jsme se dostali.“

Jablonečtí sice v prvních dvou kolech prohráli s Baníkem a Spartou, ve třetím remizovali se Zlínem. Leč minulé tři duely (Karviná, Slavia a Olomouc) vyhráli se skórem 9:1!

„V těch třech zápasech Jablonec na mě udělal obrovský dojem,“ uvedl Roman Skuhravý. „Viděl jsem ho před měsícem v Ostravě, tam se ještě rozjížděl, ale na Slavii a teď v Olomouci... Čeká nás nejtěžší možný test. Jablonečtí hrají opravdu moderní, agresivní fotbal a jsem zvědavý, jak se na to připravíme.“

Kouč bude spokojený, pokud se Opavští svému protivníkovi vyrovnají v nadšení a agresivitě. „Naše jediná možná cesta je, že s nimi budeme devadesát minut tvrdě pracovat.“

Jde z Jablonce strach? „To bych neřekl,“ odpověděl Skuhravý. „Pokud bychom měli mít z někoho strach, tak nemůžeme hrát ligu. Ale hrají takový supermoderní fotbal. Rychlý, těží z převahových situací po stranách a fantastické formy Doležala. Mají formu, my zrovna ne. A o to zajímavější možná zápas bude.“

Roman Skuhravý šel do ligy s tím, že Opavští neustoupí od svých výkonů v národní lize, od útočného fotbalu, který bude bavit lidi.

„Už čtyři zápasy nechceme hrát pro pobavení diváků, ale z bezpečné obrany,“ namítl trenér. „Bohužel se nám to tolik nedaří. To se jen tak nevidí, jaké my dostáváme góly. Můžeme hrát jakkoliv, zezadu nebo ofenzivně, ale pokud budeme v převahových situacích takto chybovat, budeme mít vždycky problém.“

A mohou Opavští doplácet na to, že jsou nováčkem ligy? „Dostali jsme se do situace, kdy si kluci tolik nevěří,“ odpověděl Roman Skuhravý. „A je rozdíl, když jste na vlně a jedete. Pak mají hráči sebevědomí, tvrdě pracují, chtějí hrát a nabízejí se. A když tohle nemáte, je tam menší pohyb, menší nabídka, strach. Když si máte vybrat, tak hrajete raději zpátky než nahoru. A toho se teď musíme zbavit. Ale nejde to najednou.“