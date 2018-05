Současné mužstvo si zaslouží dostat šanci v lize, říká opavský trenér

Opavský fotbal má letos 111 let. Tým poprvé postoupil do nejvyšší české soutěže v roce 1995 pod vedením trenéra Petra Žemlíka. Ve své historicky první sezoně mezi elitou skončil šestý. V roce 2000 mužstvo sestoupilo. Hned po sezoně bylo zpátky. Ale jen na dvě sezony. Po pádu v roce 2005 Opavští zkrachovali a propadli se až do krajského přeboru. Začali však budovat nový tým a v roce 2006 znovu získali druholigovou licenci. V první lize zatím odehráli osm sezon.