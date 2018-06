Do Opavy jsem se přišel poprat o místo, tvrdí útočník Juřena

A teď vás navíc čeká první liga...

To je takové zpestření. Jsem šťastný, že jsem dostal tuto nabídku. A důležité je, že mě chtěl trenér Skuhravý. Kvůli tomu to pro mě byla jasná volba.

Ale konkurence v útoku Opavy je obrovská. Nebojíte se jí?

Čeká nás liga a v ní musejí být konkurenceschopní hráči. Bude to těžké, ale nebojím se a díky konkurenci můžeme jen výkonnostně růst. Hlavně ať nám to klape v lize.

Takže si troufáte prosadit se do základní sestavy?

Proto jsme sem přišel, abych se o to nejméně pokusil.

Opava s trenérem Skuhravým se snaží hrát hodně útočně. To by vám mělo vyhovovat, že?

To je pro mě klíčové. Je dobře, že hra Opavy nestojí vyloženě na obraně, ale mužstvo chce útočit. Tím pádem bude více šancí na zakončení, více střel, více centrů. To by pro mě mohlo být dobré.

Na které duely se nejvíce těšíte?

Na ty s mužstvy z české špičky, ale vesměs na každý. A s Baníkem to bude, to bude úplně něco jiného...