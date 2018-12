Pořád máme na čem pracovat, ví trenér opavských fotbalistů Kopecký

„Na nedělním tréninku si přivodil svalové zranění,“ uvedl opavský trenér Ivan Kopecký. „Na utkání jel, ale ráno řekl, že hrát nemůže, takže jsme museli reagovat.“

Na pravý kraj obrany kouč stáhl Nemanju Kuzmanoviče. „Má zkušenosti s pravým halfbekem, takže jsme zvolili tuto variantu,“ vysvětlil svou volbu. „Liberec má na křídlech rychlostní typy hráčů. Vyšlo nám to. Malinský se přes něj vůbec neprosadil.“ Kuzmanovič se změnou postu neměl problém. „Navíc tím uprostřed zálohy uvolnil místo pro Janetzkého, který podává velmi dobré výkony,“ podotkl trenér Kopecký.

Jakub Janetzký odehrál 19 utkání mezi elitou a Liberci dal svůj premiérový prvoligový gól. „Ten zápas stavím nejvýš v kariéře. Dal jsem svůj první gól a ještě jsme vyhráli,“ uvedl. „Liberečtí měli sice převahu, ale my jsme je skoro do ničeho nepustili. Řekli jsme si, že budeme hlavně bránit, nezalezeme úplně a budeme chodit do brejků.“

Kopecký potvrdil, že výhra v Liberci bez několika stabilních hráčů je pro tým ještě cennější. „Ti, co hráli, stejně jako v poháru se Spartou ukázali, že máme kádr široký. I Juřena v útoku odvedl velké penzum práce,“ uvedl kouč.

Vítězství v Liberci nechce přeceňovat. „Povzbuzení to pro nás je, ale pořád máme na čem pracovat. Kluci v sobě mají velký potenciál, jdou nahoru, což musejí ukazovat v zápasech. Se Spartou i Slavií jsme hráli slušně, ale vybrali jsme si i slabší chvilky, ať už v disciplíně v obranné činnosti, nebo v chování, kdy se nechal vyloučit Tomáš Smola. To byla škoda. Tím jsme si ublížili, ale nakonec je vidět, že i něco špatného je k něčemu dobré.“

Kopeckého těší, že hráči, kteří dosud příliš nenastupovali, ukázali kvalitu. „Je to jejich práce, jsou profíci, je to jejich chleba. Pak přijde šance a oni musejí ukázat – buď na to máš, nebo ne.“