Opavští slaví postup i prvenství. Zavadil zůstává, Pospěch ještě neví

„Opava! Opava! Jsme prvoligoví!“ skandovali fandové a objímali se s hráči. Útočníka Joela Kayambu si jeden z nich dokonce posadil na ramena.

„Kluci k zápasu přistoupili jako velké mužstvo. Nikoho jsme nenechali na pochybách, že si jdeme pro první místo,“ prohlásil opavský trenér Roman Skuhravý, celý mokrý od iontového nápoje, který na něj vylil záložník Jan Schaffartzik.

„Byli jsme dobří a zaslouženě postoupili. Dneska si to užijeme a od pondělka myslíme na ligu. Jsem šťastný za celý klub, že jsme po třinácti letech postoupili mezi elitu a­ s ­takovou fanouškovskou základnou,“ uvedl Skuhravý, který potvrdil, že v Opavě i přes zájem Liberce bude pokračovat.

Roman Skuhravý měl před sebou náročné hodiny. Oslavy a přesun domů do Jablonce, aby stihl sobotní turnaj svého syna. „Musím to zvládnout,“ usmál se. „Ale umím se radovat i bez alkoholu, takže si to užiju i tak naplno.“

Obránce Zdeněk Pospěch, který se do opavského mužstva vrátil v zimě, ale v ­závěru sezony chyběl kvůli zranění, se držel trochu stranou všeobecného veselí.

„Ten můj návrat stál za to, ale prožívám to trochu jinak. Spíše vidím, jak z ­toho mají velkou radost ostatní kluci, kteří bojovali celou sezonu, a­ ti fanoušci okolo,“ řekl Pospěch.

Zatím se nerozhodl, zda bude pokračovat. „Jednoznačně to je o jeho zdravotním stavu, ale jsem přesvědčený, že by právě postup pro něj mohla být motivace,“ uvedl Roman Skuhravý.

Další z nejzkušenějších hráčů, záložník Pavel Zavadil, v mužstvu zůstane, byť proti Frýdku-Místku nedohrál. V závěru zůstal ležet na trávníku a spoluhráči ho odnesli do zámezí. „Není to nic vážného, byla to jen křeč,“ řekl Zavadil už při oslavách s dcerou v náručí.