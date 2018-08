Na první bod jsme čekali dlouho, uznal opavský kapitán Kuzmanovič

Bod jim zajistil kapitán Nemanja Kuzmanovič, když v 77. minutě proměnil penaltu po faulu na Tomáše Smolu. „Neměl jsem dobrý úhel, ale jestli měl Tomáš tělo před obráncem, tak to asi byla penalta,“ komentoval rozhodující moment Kuzmanovič, který vstřelil oba dosavadní opavské góly.



Na vaši střelu z pokutového kopu si gólman Hladký lehce sáhl.

Tu penaltu jsem proměnil trošku se štěstím. Ještě že jsem střílel nahoru s dostatečnou razancí.

Věřil jste si?

Věřil, ale jak se ukázalo, gólman asi taky.

Kdyby byl na hřišti Pavel Zavadil, kopal byste penaltu také vy, nebo on?

Jsem určený jako první, Pavel jako druhý, takže bych šel asi já. Ale kdyby byl nějaký už jasný stav, samozřejmě bych ho pustil. Tady v Brně to je jeho stadion. Má to tady rád, zná to tady.

Konečně jste získali první bod. Můžete být s výkonem spokojeni?

To ne. První poločas byl z naší strany snad nejhorší ze všech zápasů, co jsme zatím v sezoně odehráli. Bylo to bojácné, nervózní. Ztráceli jsme hodně balonů, vůbec jsme je vpředu nepodrželi. O přestávce jsme si to vyříkali a druhou půli začali lépe než soupeř. Paradoxně když jsme se snažili vymyslet něco dopředu, dostali jsme z brejku gól. Když prohráváte a vyrovnáte, tak musíte být rádi. Ten bod bereme s pokorou.

Co jste ve druhém poločase změnili?

Řekli jsme si, že buď budeme hrát takovou ruskou ruletu nahoru dolů a uvidíme, co se stane, anebo to zklidníme a zkusíme udržet balon vpředu, což se nám začalo dařit. Bojovali jsme, snažili se něco udělat i po tom vedoucím gólu Liberce. Naštěstí jsme vyrovnali.

Zatím jste v každém z dosavadních utkání prohrávali. Co s tím?

To jsme si asi přenesli ze druhé ligy, kde se nám to stávalo také. Ale tam jsme se potkávali se slabšími protivníky, než je tomu nyní v lize.

Jaká je v Brně atmosféra?

Super. Byla i minule. Jsou tu lidé, kteří nám fandí vždycky, kteří byli na Spartě i na tom prvním zápase tady. Nemají to vůbec jednoduché. Jezdit každý týden za námi je strašně náročné finančně i časově. Každému z nich moc, moc děkuji, že nás podporují. Jsou prostě skvělí.

Můžete se od tohoto výsledku odrazit nahoru?

Doufám, že jo. Na první bod jsme čekali dlouho, i když los jsme neměli lehký. Teď jedeme do Mladé Boleslavi (v sobotu od 17.00 – pozn. red.). Můžeme být trošku klidnější a zkusíme získat další body.