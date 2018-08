Je to směšný, jsme za debily, soptil Potočný kvůli opavské penaltě

Rozhodčí Ondřej Lerch ji odpískal v 75. minutě poté, co opavský náhradník Tomáš Smola upadl po souboji se stoperem Ondřejem Karafiátem.

„Viděl jsem, že (rozhodčí) dělal rukama, že (penalta) nebyla,“ zlobil se Potočný, který se divil, proč sudí náhle změnil názor.

„Nejdřív tam byla ruka (Smoly) a pak tam spadne, to je hrozný. Pan pomezní najednou skoro brečí, že ji neviděl. V prvním poločase naši ruku viděl a tohle nevidí. Absolutně to nekoušu, jsem totálně naštvanej.“

Právě Potočný svému týmu vystřelil v 62. minutě vedení, ale nakonec Liberec musel brát remízu 1:1.

„My sem jedeme 300 kilometrů a pak se nám stane tady to, když máme vyhraný zápas v ruce. Kdyby nám aspoň dali regulérní gól, tohle je hrozný… Všichni hrajeme fotbal, protože nás to baví, a tohle není možný. Podívejte se na video, to je až směšný. Radši nebudu mluvit sprostě,“ soptil Potočný.

Poté, co se rozhodl pro penaltu, obsypal Lercha celý hlouček naštvaných hráčů Liberce. „Co chcete slyšet? Ptal jsem se Smoly a říkal, že to byl normální souboj. To je všechno, co můžu říct,“ pronesl brankář Václav Hladký.

Jak to tedy viděl sám Smola? „Venca to podal trošku zkresleně,“ okomentoval slova soupeřova gólmana.

„Letěl tam balon, dostal jsem se před obránce, byl tam souboj, spadnul jsem a rozhodčí písknul penaltu. Kontakt tam byl, nevím, jaký měl rozhodčí úhel. I já se musím kouknout na videu, jak to vypadalo, byla to otázka vteřiny a to si pořádně neuvědomíte, jak to bylo. Zatáhl mě rukou a škrtnul mě nohama. Možná to nebylo k vidění, ale štrejchnul mě, já jsme zakopl a spadl,“ sdělil opavský útočník.

Dramatická pak byla i samotná penalta, protože gólman Hladký do střely Nemanji Kuzmanoviče vložil svou ruku a vychýlil dráhu míče. Ten přesto zapadl do horního rohu brány.

„Měl jsem ji na ruce, mrzí mě to,“ hlesl Hladký. „Naštěstí jsem střílel nahoru s dostatečnou razancí. Věřil jsem si, ale gólman si asi taky věřil. Nakonec jsem měl štěstí,“ oddechl si Kuzmanovič.

Pro Opavu byl sobotní bod první v sezoně, přesto z jejího tábora zněla kritická slova. „Hráli jsme hodně špatně, byl to náš nejslabší zápas. Asi na nás padla nervozita. Nevím, čeho jsme se báli. Standardky furt kopeme naprázdno, všude jsme pozdě,“ konstatoval Smola.

A trenér nováčka byl ještě příkřejší. „Pro mě to byl o parník nejhorší výkon, co jsem u týmu. Vazby, součinnost, náběhové věci, defenziva, to nemá smysl hodnotit, protože nás zachvátila nervozita a ta nám nedovolila podat lepší výkon. Snaha byla, ale fotbalová kvalita veškerá žádná. S hráči to ani hodnotit nebudu, protože to je poslední věc, co by jim pomohla,“ prohlásil Roman Skuhravý.

Svůj výkon paradoxně viděli černě i hráči Liberce. „Hráli jsme špatně, ale i za tu bídu jsme to mohli ukopat na 1:0,“ podotkl Hladký. „Fotbalově jsme možná byli o trošku lepší, Opava zase bojovala. Ale jsou to pro nás naprosto ztracené dva body,“ prohodil nasupeně Potočný.