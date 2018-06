Pospěch definitivně skončil. Opava zahájila přípravu s prvními posilami

Slezané si na přípravu stáhli z Pardubic z hostování také svého kmenového hráče Tomáše Čelůstku a trenér Roman Skuhravý do jedenadvacetičlenného kádru zařadil odchovance Adama Rychlého. Opavané mají navíc rozjednaný příchod obránce Filipa Twardzika z Vítkovic.

„V rámci nějakých našich možností jsme splnili to, co jsme chtěli. Pokud tedy dopadne i příchod Twardzika. Ještě je ve hře jedno další jméno a uvidíme, jak to dopadne, ale s doplněním týmu jsem spokojen,“ řekl Skuhravý.

Do přípravy s nováčkem už nenaskočil veterán Zdeněk Pospěch, který se rozhodl definitivně ukončit kariéru a po nečekaném jarním návratu na trávník už další pokračování neplánuje. Bývalý reprezentant by se však mohl stát součástí realizačního týmu.

Úvodní přípravné zápasy Opavští odehrají v sobotu 23. června proti Vítkovicím a Žilině.