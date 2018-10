Opavský útočník Kayamba: Doma je doma, ale musel jsem už zabrat

Bavil jste se s trenérem, jak se konečně střelecky chytit?

S trenérem mluvíme každý den. On chápe, že někdy máš formu a někdy ne. Věřil mi. Slíbil jsem mu, že se zlepším.

Mělo na tak vysokou hru vliv, že jste konečně hráli doma?

Už když jsme hráli pohár proti Jihlavě, tak byla atmosféra dobrá. Dneska byla ještě lepší. Fanoušci jsou nám velkou oporou a tlačí nás. Doma je doma.

Pomohlo vám, že Příbramští hráli hodně otevřeně?

Bránili, ale ne úplně dobře. Rozhodně jsme nečekali, že jim dáme pět gólů, ale když dáš dvě branky v prvním poločase, tak sebevědomí vzroste. K tomu Vojta (brankář Šrom) za stavu 2:0 chytil penaltu, což bylo rozhodující. Kdyby ji dali, tak jsme se dostali trochu pod tlak.

Vy jste vedli od třetí minuty. Nastartoval vás první gól?

Ano, hodně. Začali jsme věřit, že můžeme dát gólů více, což bylo důležité.

Opět jste se potkal s Rudolfem Skácelem, s nímž jste v minulé sezoně ve vzájemném duelu byli vyloučeni. Jaké to bylo nyní?

On je takový agresivní. Dostal jsem úkol běhat s ním a hrát jednoduše. Už je ale pomalejší, tak se mi dařilo mu utíkat. Ale zase je zkušený, ví, jak to hrát.